Iniziativa solidale per l’Epifania a Casciago: “La Civica c’è”

Purtroppo, anche quest’anno la situazione sanitaria ha costretto ad annullare il falò della befana, ma la Pro Loco e i suoi soci hanno fatto sentire la loro presenza con l’iniziativa delle calze solidali.

Anche i membri del gruppo consiliare de La Civica hanno voluto dare il proprio contributo e lo rendono noto con un comunicato:

«Anche noi abbiamo deciso di esserci! Con entusiasmo e convinzione abbiamo aderito all’iniziativa proposta dalla nostra Pro Loco: raccogliere generi alimentari di prima necessità da donare alle famiglie bisognose. Non abbiamo potuto festeggiare attorno ad un falò, ma abbiamo mantenuto la fiamma della solidarietà accesa, fiamma che ci parla anche di futuro e di rinascita, ma che allo stesso tempo tiene vivo il ricordo di chi ci ha lasciato. Proprio a questo proposito pensiamo a Dante Parietti, amico e anima delle prime importanti iniziative della nostra associazione. La Civica non poteva stare a guardare. Quando la comunità chiama tutti quelli che ne hanno avuto ne hanno ancora a cuore le sorti hanno il dovere di rispondere: “Presenti!”, come abbiamo fatto durante la prima fase della pandemia. Quindi, consentiteci di ringraziare il Direttivo per l’impegno profuso in questi momenti di difficoltà».