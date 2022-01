Chi è interessato alla Preca Brummel di Carnago si faccia avanti

Dopo l’approvazione del piano di cessione e il nuovo disciplinare di vendita da parte del ministero dello Sviluppo economico, il commissario straordinario ha nuovamente invitato le realtà interessate alla Preca Brummel spa, società specializzata nella produzione e nella vendita di capi di abbigliamento per bambini da 0 a 16 anni con i marchi Brums, Mek e Bimbus, a manifestare il loro interesse. Dall’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, sono già pervenute importanti manifestazioni di interesse non vincolanti da parte di imprese italiane e straniere, pronte a rilevare il complesso aziendale.

L’azienda nel 2019 ha realizzato 45 milioni di euro di ricavi, realizzati attraverso una rete di 200 monomarca italiani ed esteri e la presenza in 600 multimarca internazionali. Il compendio oggetto di vendita, con tutta la documentazione relativa, sarà visionabile in una data room virtuale, mediante ingresso riservato ai concorrenti ammessi.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in lingua italiana e formulate nei modi, termini e condizioni previste nel disciplinare di vendita e dovranno essere inviate al seguente indirizzo pec: as2.2020milano@pecamministrazionestraordinaria.it, ovvero, in subordine, mediante lettera raccomandata A.R., indirizzata al Commissario Straordinario di Preca Brummel S.p.A. in A.S., Dott. Maurizio De Filippo, presso lo Studio del medesimo in: via Ezio, n. 24, 00192 – Roma.

Le manifestazioni di interesse potranno essere inviate a partire dal giorno della pubblicazione del presente invito sino alla data di chiusura della data room virtuale, senza che i soggetti interessati possano sollevare eccezioni circa la tardiva, incompleta e/o mancata conoscenza dei dati aziendali. I soggetti che hanno inviato la manifestazione di interesse possono chiedere l’accesso alla data room virtuale al seguente indirizzo pec: as2.2020milano@pecamministrazionestraordinaria.it allegando l’impegno di riservatezza, il regolamento di Data Room e il Disciplinare di vendita, tutti firmati per presa visione e accettazione dei termini e condizioni in essi contenuti.

La data room sarà accessibile da parte dei soggetti ammessi dal 17 gennaio 2022 al 21 febbraio 2022.

Il disciplinare di vendita, l’impegno di riservatezza e il regolamento di Data Room potranno essere reperiti sul sito http://www.precabrummel.com. Per la descrizione delle fasi in cui si articolerà la procedura di vendita e per la presentazione dell’offerta vincolante, si rinvia al citato disciplinare di vendita.