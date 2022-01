Intesa Sanpaolo finanzia con 3 milioni di euro il progetto di crescita sostenibile di Nupi Industrie italiane spa, azienda specializzata nella produzione di tubature in materiale polimerico per il trasporto di fluidi in pressione, che ha due dei suoi quattro stabilimenti a di Busto Arsizio.

L’azienda, già Nupigeco, è stata fondata più di 50 anni fa a Imola da Luigi Genoni e oggi è ben radicata sul territorio emiliano (Imola) e lombardo (Busto Arsizio), con oltre 300 dipendenti complessivi, e consociate e magazzini in Francia, Spagna, Belgio, Regno Unito, Stati Uniti ed Emirati Arabi.

Il finanziamento, che è assistito dalla garanzia green di Sace, società assicurativa di Cassa depositi e prestiti, servirà a sviluppare ulteriormente tecnologie innovative per ridurre i consumi di materie prime e gli scarti di produzione, con conseguente aumento della sostenibilità ambientale dei processi e della capacità produttiva.

Un intervento in linea con gli obiettivi stabiliti dal Pnrr, con un’attenzione particolare al sostegno dei progetti sociali dei territori di riferimento e alla valorizzazione delle persone del gruppo. Nell’ambito dell’operazione con Intesa Sanpaolo, infatti, Nupi ha voluto stipulare una polizza collettiva infortuni per assicurare a tutti i propri dipendenti un sistema di welfare aziendale a tutela della serenità e sicurezza professionale.

L’intervento di Intesa Sanpaolo va dunque nella direzione dello sviluppo di una economia sostenibile, riconoscendo la rilevanza degli investimenti che vengono inquadrati nei tre criteri guida, denominati Esg (Environmental, social and governance). L’istituto di credito ha messo in campo uno strumento di finanziamento a medio-lungo termine denominato S-Loan pensato per accompagnare gli sforzi delle imprese in quella direzione, cioè di una maggiore sostenibilità sotto il profilo ambientale, sociale e di governance di impresa. Quindi S-Loan sostiene le esigenze di medio-lungo termine delle imprese con condizioni dedicate agevolate, grazie alle riduzioni di tasso che saranno riconosciute al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento in ambito Esg, e uno sconto sul finanziamento al fine di premiare i risultati conseguiti e i comportamenti virtuosi in tema di sostenibilità e in linea con gli obiettivi del Green new deal, il piano che promuove un’Europa circolare, moderna, sostenibile e resiliente.

Marco Genoni ceo di Nupi Industrie Italiane spa

«L’obiettivo del progetto – spiega Marco Genoni, ceo di Nupi Industrie Italiane spa – è quello di ridurre la quantità di materiale necessaria alla produzione dell’unità di prodotto, sia esso un tubo o un raccordo, e l’azzeramento degli scarti di produzione non riutilizzabili e per questo oggi alienati in discarica. L’ambizioso obiettivo potrà essere raggiunto unicamente attraverso un controllo maniacale delle fasi produttive reso possibile dalle nuove tecnologie IoT (Internet delle cose, ndr). Alla fine dei 3 anni la quantità di energia necessaria per la produzione della singola unità e di conseguenza la CO2 emessa per produrla, verrà ridotta drasticamente».

Considerando i recenti investimenti, ovvero due impianti di trigenerazione e l’ampliamento degli impianti fotovoltaici, che porteranno ad una potenza installata di 3MW, la “carbon footprint” (parametro per stimare le emissioni gas serra) di Nupi industrie Italiane si candida ad essere una delle più basse del settore.

«Sostenibilità ambientale e transizione ecologica – conclude Cristina Balbo, direttrice regionale Emilia-Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo – sono asset fondamentali per una crescita strutturale e duratura delle nostre aziende, gli investimenti in tale ambito non sono soltanto una scelta etica ma anche strategica per la competitività».