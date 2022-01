Invidia (5S) sulle esternalizzazioni di Sea: “Interrogazione al Ministero del Lavoro”

«E’ chiaro a tutti che la pandemia covid-19 ha messo in seria crisi tutto il sistema dei trasporti causando perdite economiche anche alle aziende più solide che come Sea, sono ricorse a scelte strategiche aziendali cedendo rami di azienda» – lo dichiara in una nota Niccolò Invidia, Capogruppo in Commissione Lavoro del Movimento 5 Stelle alla Camera.

«Necessario e indispensabile aprire un dialogo per salvaguardare i diritti dei lavoratori, – prosegue Invidia – le modalità intraprese per l’esternalizzazione del servizio Ict di Sea, hanno legittimamente sollevato la forte preoccupazione dei lavoratori interessati portandoli a manifestare dinanzi le sedi istituzionali e programmare diversi scioperi. Ho ritenuto prioritario depositare un’interrogazione indirizzata al Ministero del lavoro per verificare lo stato delle condizioni contrattuali, chiedendo anche di definire interventi appropriati e tempestivi per la risoluzione del problema contrattuale garantendo stabilità economica ed i diritti dei lavoratori» – conclude Invidia.