Invidia: “Con Mattarella l’intesa è fatta ma per me è un giorno triste”

«La mia personale lettura della situazione è che finalmente ci siamo. Ciononostante per me è un giorno triste». Commenta così l’intesa sulla rielezione di Sergio Mattarella a Presidente della Repubblica il deputato M5s Niccolò Invidia.

«Sia chiaro non c’è l’ho con la figura di Mattarella in se – spiega il deputato di Maccagno -, quanto per il potenziale perso di quello che si sarebbe potuto fare di diverso. È stata una settimana contraddistinta dalla miseria delle candidature che sono state messe in campo con pochi nomi di spessore. E quei pochi nomi di spessore sono stati impallinati per personalismi. Questo è triste».

Secondo il deputato M5s due sono le figure che hanno commesso i principali errori: «l’atteggiamento della Casellati e quello di Draghi. La prima per le pressioni sulla sua candidatura a discapito di nomi più condivisibili che ha costretto il centrodestra a perdere la propria occasione. Draghi dall’altra parte ha provato a giocare una partita ma era ampiamente inopportuno: era stato chiamato a fare il timoniere durante la tempesta e doveva concludere il proprio lavoro».