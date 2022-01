ISIS Keynes, obiettivo formazione e lavoro

Diplomati in Informatica, Automazione, Relazioni internazionali per il marketing e in Sistemi informativi aziendali: sono questi i futuri professionisti che l’ISIS Keynes di Gazzada Schianno prepara per il mondo del lavoro e i percorsi di studio che l’istituto ha presentato agli appuntamenti on line in occasione degli open day, durante i quali i docenti responsabili dei diversi settori e il referente dell’inclusione per gli alunni DA/DSA/BES hanno risposto alle numerose richieste di informazioni delle famiglie, in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle norme imposte dall’emergenza sanitaria in corso.

Percorsi di studio dinamici e aderenti alle esigenze del territorio, una estesa ed efficiente rete di alternanza scuola-lavoro ed il consolidato successo dell’Istituto, sono i fattori che avvicinano i ragazzi al Keynes. La scuola, infatti, opera da tempo in sinergia con le imprese locali e consente ai suoi studenti di rendere immediatamente operative le materie studiate a scuola, avvicinandoli al mondo del lavoro ancor prima di conseguire il diploma, un successo confermato anche quest’anno nell’indagine di Eduscopio, che colloca il Keynes ai primi posti per le opportunità di lavoro subito dopo il diploma e per il successo universitario dei suoi studenti.

Gli studenti in ingresso vengono seguiti da vicino fin dal primo anno grazie al Progetto Accoglienza, che prevede l’affiancamento di tutor che assistono i ragazzi nel comprendere il nuovo metodo di studio, la sicurezza e le modalità per rendere sempre più proficui relazioni e scambi con i compagni. Con l’inizio delle lezioni, l’Istituto avvia i progetti di Tutoraggio tra pari, per cui sono i compagni di scuola più grandi a seguire in tutte le materie i nuovi iscritti che ne hanno bisogno; lo Sportello Help, cioè lezioni pomeridiane in piccoli gruppi, tenute dai docenti stessi della scuola a supporto delle lezioni curriculari; il Servizio di centro di ascolto e consulenza psicologica rivolto agli studenti e alle famiglie, ma anche al personale scolastico, e infine il Servizio di orientamento e riorientamento, dedicato agli studenti in reale difficoltà che non riescono a tenersi al passo con il ritmo didattico nei primi mesi del primo anno.

Ma oltre all’accoglienza la scuola punta all’eccellenza, offrendo corsi di certificazione linguistica e di certificazioni informatiche ICDL.

Un altro punto di forza è l’adesione a progetti quali Generazione di industria, che consente ai ragazzi di frequentare stage e di partecipare a percorsi di alternanza in aziende del settore e i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, che permettono agli studenti di entrare in contatto con il mondo del lavoro.

La scuola inoltre dedica grande attenzione agli studenti diversamente abili, DSA e BES, grazie ad una classe docente preparata e a piani di studio appositamente predisposti per l’integrazione e la valorizzazione delle differenze.

Sono previsti anche diversi progetti che riguardano l’area culturale di educazione alla cittadinanza e alla salute al fine di illustrare ai ragazzi i rischi connessi a stili di vita poco salutari.

Pur essendo un istituto tecnico, il Keynes offre ai suoi ragazzi anche una formazione di tipo umanistico e teorico spendibile nelle diverse attività che sceglieranno di intraprendere nel loro futuro, rappresentando quel quid per il quale Eduscopio colloca l’Istituto al primo posto per il successo universitario dei suoi studenti.

Chi sceglie l’Isis Keynes, dunque, ha voglia di imparare e mettersi in gioco, trovando un istituto che ha da offrire molto più di un titolo di studio, tra qualità dei progetti, sinergia con le imprese del territorio e ascolto e attenzione ai ragazzi.