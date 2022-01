La Befana dei Vigili del Fuoco porta il sorriso ai bimbi ricoverati all’ospedale Del ponte

La Befana dei Vigili del Fuoco organizzata con Il Ponte del Sorriso in Pediatria al Del Ponte, è una tradizione che si perde nella notte dei tempi.

Ultima tappa di un lungo viaggio vede la Befana troppo stanca per raggiungere i bambini ricoverati fin su al quinto piano, così arrivano in suo aiuto i Vigili del Fuoco che, con la loro potente autoscala la portano in alto in alto, fino alle finestre della sala giochi dove riesce comodamente ad entrare.

L’attesa prima e lo stupore poi dei bimbi alla vista di un tale caratteristico personaggio che sembra arrivare letteralmente dal cielo, sono palpabili. Per tutti una calza piena di dolci, a nessuno la Befana ha lasciato il carbone.

Le calze sono poi state portate anche al Pronto Soccorso Pediatrico, alle mamme della TIN e alle donne della ginecologia. Un gran lavoro, tanto che ad aiutare la Befana è arrivata anche la sua vice Gabriella. Un momento di serenità e un sorriso che in ospedale contano tanto.

I ringraziamenti di Emanuela Crivellaro del Ponte del Sorriso: «Grazie di cuore a tutti i Vigili del Fuoco, attivi e in pensione, coordinati da Fortunato Denti, al Comandante ing. Antonio Albanese e al Vice Comandante ing. Domenico Tesoro, che erano presenti, per aver accompagnato la Befana e reso possibile questa bella iniziativa».