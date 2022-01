La Befana guida le famiglie alla scoperta dei mulini del Parco dell’Argentera

È in programma per la mattinata dell’Epifania, giovedì 6 gennaio, a partire dalle ore 10, una camminata gratuita per famiglie ai mulini del Parco dell’Argentera. La Befana, assieme alla guida Antea Franceschin, guideranno genitori e bambini alla scoperta del Parco dell’Argentera, sopra Ponte Tresa in una passeggiata davvero speciale.

Ad emozionare i partecipanti, assieme al paesaggio, saranno alcuni attori teatrali che, grazie al progetto Piambello dal Vivo potranno abbattere la quarta parete, interagendo direttamente con le persone, camminando.

Un evento dedicato alle famiglie che ha la forma d un piccolo viaggio, tra antichi mulini e in compagnia dell’immortale Befana: un modo per scoprire il territorio divertendosi in compagnia!

Si parte alle ore 10 dal parcheggio del Cimitero di Via Marconi 19, a Lavena Ponte Tresa .

Il rientro è previsto per le ore 13 circa.

L’iscrizione è obbligatoria contattando la guida scrivendo a antea@controventotrekking.it oppure 348 0725255.

Maggiori info a questo link.