La complessa vita di Curzio Malaparte spiegata in un incontro della “Mazziniana”

L’Associazione Mazziniana Italiana di Varese, sezione “Giovanni Bertolè Viale“, ha organizzato per giovedi’ 13 gennaio 2022, presso la biblioteca civica di Varese, in via Sacco 9, alle 18, una conferenza su “Curzio Malaparte e la storia d’Italia“. Introdotto dal presidente della Mazziniana Leonardo Tomassoni, relatore sara’ il professor Enzo Laforgia, storico e nuovo assessore alla cultura del comune di Varese.

La figura di Curzio Malaparte, pseudonimo di Curt Erich Suchert, scrittore, giornalista, militare, diplomatico, regista cinematografico ha assunto, nel secolo scorso, particolari connotazioni di grande contradditorieta’.

Interventista nella prima guerra mondiale, fu poi un fascista della prima ora e partecipo’ alla “marcia su Roma”. Dal 1943 collaboro’ pero’, dopo aver rinnegato il fascismo, con gli alleati, all’interno dei servizi di intelligence militare nella lotta contro i nazisti.

Nel secondo dopoguerra si avvicino’ al partito comunista, ma anche al partito repubblicano al quale si iscrisse prima di morire. Tra i suoi romanzi piu’ famosi “la pelle” e “kaputt”.

Una personalita’ complessa nel panorama della storia del nostro paese, di cui il professor Laforgia aiuterà ad approfondire conoscenza e collocazione.

L’ingresso nella sala della conferenza sara’ possibile solo con green pass rafforzato e mascherina ffp2. L’ingresso è libero e gratuito ma è opportuna la prenotazione a questo link su Evenbrite.