La Comunità Pastorale “Madonna del Carmine” di Luino organizza la Festa della Famiglia

Per la Festa della Famiglia tre giornate ricche di gioia e interessanti eventi organizzati dalla Comunità Pastorale “Madonna del Carmine” di Luino dedicati a grandi e bambini.

Si parte sabato 29 gennaio alle ore 18:15 con uno spettacolo-testimonianza dal titolo “Non esistono ragazzi cattivi” presso il Teatro Sociale di Luino. In accordo con il Comune di Luino e le associazioni del territorio, i ragazzi accolti nella comunità Kayros all’uscita dal carcere minorile, offriranno un teatro/testimonianza sulla loro esperienza di vita, guidata e condivisa da don Claudio.

Per la mattinata di domenica 30 gennaio è invece prevista la celebrazione di una S. Messa, alle ore 10:00 a Creva e Luino e alle ore 11:15 a Voldomino e Motte, in cui si porrà particolare attenzione ad una preghiera per le famiglie. Successivamente, per le ore 15:00, l’oratorio di Luino aspetta famiglie e bambini per un pomeriggio ricco di giochi.

A conclusione della settimana dell’educazione e in contemporanea alle celebrazioni di tutti i decanati delle diocesi, lunedì 31 gennaio, alle ore 20:45 presso la Chiesa Prepositurale di Luino, è prevista una S.Messa in onore di San Giovanni Bosco. A questo ultimo incontro sono particolarmente invitati tutti gli adolescenti, catechisti ed educatori, insegnanti della scuola parrocchiale e tutte le famiglie.