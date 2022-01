La gestione dei tamponi non funziona: 105 sindaci scrivono una lettera di protesta ad Ats Insubria

Carenza di informazioni, impossibilità di un contatto di chiarimento da parte dei cittadini, prenotazioni dei tamponi che non arrivano. Le segnalazioni di disservizi da parte dei cittadini alle prese con la quarantena e il sistema dei tamponi sono state fatte proprie da 105 sindaci delle province di Varese e Como firmatari di una lettera di protesta nei confronti della gestione della situazione da parte di ATS Insubria.

Una lunga lettera che evidenzia i punti dolenti in una situazione complicata per tutto il territorio che nasce dopo un confronto tra i sindaci, che hanno deciso di prendere carta e penna e inviare le proprie lamentele all’Ats.

MANCANZA DI PERSONALE

“Il sistema di tracciamento, in capo alla nostra Ats evidenzia fortissime criticità – scrivono i sindaci – a causa della evidente mancanza di personale dedicato e formato, oggi inadeguato a sopportare l’aumentato carico di lavoro direttamente proporzionale all’esplosione dei nuovi positivi; in ragione di ciò si deve quanto prima provvedere a incrementare il personale dedicato e formato che si occupa del tracciamento dei contatti”.

MANCANZA DI COMUNICAZIONE AL CITTADINO

“Il numero verde – proseguono i sindaci – non è in grado di sostenere il carico di lavoro attuale e sempre più cittadini lamentano o l’impossibilità di avere una risposta o di ricevere solo risposte approssimative. I cittadini hanno la stringente necessità di interfacciarsi direttamente con Ats e ad oggi ciò non avviene, scaricando spesso ogni problema sulle spalle dei medici di medicina generale, a loro volta sovraccarichi di lavoro e innescando così un cortocircuito che va a colpire unicamente il paziente.

DIFFICOLTA’ AD USCIRE DALLA QUARANTENA

Nella missiva dei sindaci si scrive: “Molte persone fino a pochissimi giorni fa non riuscivano a uscire dalla quarantena per mancanza di programmazione del tampone (con evidenti ripercussioni sulla vita familiare e lavorativa), assolutamente necessario dall’inizio dell’anno poiché l’assenza dal luogo di lavoro, oltre i giorni di quarantena, non è più coperta dalla malattia. Oltre a ciò, si evidenziano criticità nell’emissione del “green pass”, il cui ritardo può provocare ulteriori problemi per il rientro in ambito sociale e lavorativo. Le Asst non sono responsabili di tale problema, come invece riferito a mezzo stampa”.

MANCANZA DI MEDICI

I sindaci affrontano anche il tema della mancanza di personale medico sul territorio: “Mancano medici, questo è e sarà un problema sempre più impattante per il territorio e per i cittadini; il medico di Medicina generale è una figura fondamentale e punto di riferimento per il cittadino per l’accesso alle cure del Sistema Sanitario Nazionale e lo è ancora di più in questo periodo storico per garantire un supporto al cittadino e i pochi rimasti sono in difficoltà poiché devono sobbarcarsi compiti (e responsabilità) crescenti. Non c’è un adeguato ricambio generazionale e con i pensionamenti dei medici di medicina generale previsti per i prossimi anni la situazione tenderà ad aggravarsi. Mancano giovani medici che abbiano voglia di affrontare una professione che vede aumentare di giorno in giorno compiti burocratici e oneri, oltre al problema legato all’organizzazione dei concorsi per accedere alla scuola di formazione e alla professione. Questo tema, se non affrontato, genererà un problema sociale potenzialmente devastante e non consentirà lo sviluppo delle case della comunità. In questo contesto è fondamentale che sia aumentato il numero di borse disponibili per la formazione dei futuri medici di Medicina generale.

Mancano medici nei presìdi Usca territoriali, dopo la forte riduzione di personale (e la chiusura della maggior parte delle sedi) attuata negli scorsi mesi che ha portato a un conseguente peggioramento del servizio di assistenza e gestione territoriale dei pazienti positivi, con conseguenti enormi ritardi nella gestione delle richieste e pericolo per la salute dei pazienti. Tali carenze – insistono i sindaci firmatari – stanno provocando un secondo problema che riguarda il sovraccarico dei Pronto soccorso a cui si rivolgono i pazienti positivi che non trovano adeguate risposte sul territorio.

LA RICHIESTA DI UN TAVOLO DI CONFRONTO

Su tutti questi temi i sindaci chiedono ad Ats di aprire celermente un tavolo di confronto e lavoro con i Comuni e le Province di Como e Varese, affinché si possa addivenire quanto prima a una soluzione di cui in prima persona siano i cittadini a beneficiare. “Ci preme evidenziare – scrivono -, alla luce delle dichiarazioni apparse sulla stampa, il ruolo che i Comuni hanno svolto e stanno svolgendo da due anni a questa parte, quale prima interfaccia per la raccolta di ogni problema da parte dei cittadini, assumendosi compiti non propri e adempiendo a un fondamentale ruolo di collante sociale grazie alla preziosa collaborazione dei medici del territorio con cui è stato possibile organizzare e allestire diversi hub vaccinali e provvedere alla vaccinazione domiciliare di numerosi pazienti. Deriva da ciò che sia inaccettabile l’invito a puntare il dito contro i Comuni per le code che si formano fuori dalle farmacie. La tenuta sociale del nostro territorio parte da un concetto di corresponsabilità, quanto mai fondamentale nell’attuale clima di difficoltà e incertezza”.

