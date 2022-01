La giunta di Busto Arsizio finanzia 240 mila euro di interventi per impianti sportivi

La giunta di Busto Arsizio ha approvato interventi di manutenzione straordinaria per gli impianti sportivi pari a 240 mila euro. I soldi stanziati provengono da un finanziamento del Credito Sportivo e serviranno per due impianti comunali che necessitano di interventi attesi da tempo.

Interventi al campo del Busto 81

L’amministrazione ha deciso di intervenire sulle torri faro e sull’impianto elettrico del campo di via Valle Olona affidato alla società sportiva che milita nella terza categoria. Si tratta di lavori attesi da tempo che miglioreranno l’illuminazione del quadrato verde dei bianco-rossi.

Nuovi tendoni per il Tennis

Il secondo intervento riguarda il rifacimento delle coperture dei quattro campi di via dei Sassi (tre in sintetico e uno in terra battuta) di proprietà del comune. La struttura è molto apprezzata dagli amanti di questo sport.