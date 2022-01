La Grotta della Madonnina di Bobbiate, la “piccola Lourdes” della Provincia di Varese

La Grotta della Madonnina di Bobbiate fu scoperta dalla benefattrice Emma Macchi Zonda, nei primi anni del 1900. Incantata da questo posto decise di trasformarlo in un luogo di culto dedicato alla Santa Madre del Signore.

Anche il noto scultore Lodovico Pogliaghi contribuì alla creazione di questo luogo realizzando l’altare. Venne inaugurata nel Luglio del 1902.

Come raggiungere la Grotta

La zona è raggiungibile sia in auto, che attraverso i mezzi di trasporto pubblico. Per quanto riguarda questi ultimi, partendo da Varese, consigliamo di prendere il pullman che porta a Calcinate del Pesce (Linea N), scendendo alla fermata di Bobbiate nella zona della scuola elementare Enrico Fermi. Da li in appena cinque minuti si raggiungerà a piedi l’ingresso del sentiero che porta alla grotta, situato nella parte finale di via Ambrogio Zonda. Se invece avete intenzione di recarvi in auto sono presenti alcuni parcheggi nella zona adiacente all’inizio del percorso.

Il sentiero per la Grotta

È molto semplice raggiungere la Grotta della Madonnina di Bobbiate ed il sentiero è adatto a tutti. Dal punto di partenza ci aspetterà un percorso in leggera discesa di circa 300 metri che costeggia il torrente Simonina per raggiunge una piccola zona pianeggiante situata nel bosco, dove troveremo la grotta.