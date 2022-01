La Guardia di Finanza cerca sei atleti per la sua sezione paralimpica

Il gruppo di atleti che fanno capo alla Guardia di Finanza è da sempre tra i più attivi e titolati dello sport italiano e comprende anche una sezione paralimpica che si appresta ad allargarsi: per la prima volta infatti è stato aperto un bando con cui si aprono sei posizioni in tre diverse discipline.

Il particolare, la Sezione Paralimpica istituita all’interno del gruppo sportivo è alla ricerca di quattro velocisti di atletica leggera sulla distanza dei 100 metri (2 donne di categoria T63, una di categoria T35, un uomo di categoria T64), di un nuotatore di categoria S4 specialista dei 50 stile libero e di un atleta polivalente con disabilità visive, di sesso maschile.

Al concorso possono partecipare coloro che abbiano tra i 17 e i 35 anni e che in carriera abbiano conseguito risultati almeno di livello nazionale certificati dal CIP, il Comitato Italiano Paralimpico. Tra i documenti richiesti ci sono il diploma di istruzione secondaria di primo grado e il certificato di idoneità all’attività agonistica rilasciato ai sensi della vigente normativa di settore per la specialità per la quale partecipano alla selezione.

La domanda di partecipazione al concorso andrà presentata entro le ore 24.00 del 31 gennaio 2022 e dovrà essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo CLICCANDO QUI, seguendo le istruzioni del sistema automatizzato. I concorrenti devono essere in possesso di un account di posta elettronica certificata (PEC) e dopo aver effettuato la registrazione al portale potranno accedere, tramite area riservata, al form di compilazione della domanda di partecipazione.