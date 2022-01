La Lega sulle scritte naziste al PD di Varese: “non ci sarà mai spazio per chi alimenta minacce e clima d’odio”

Dopo la solidarietà del sindaco, la prima forza politica ad esprimere solidarietà al PD contro le scritte naziste dipinte da ignoti sui muri della sua sede è la Lega di Varese, per voce del suo commissario Marco Pinti.

«Solidarietà al PD per quanto accaduto – ha dichiarato infatti Pinti – A Varese il confronto tra forze politiche è vivace, ma non ci sarà mai spazio per chi alimenta minacce e clima d’odio».

Pinti è stato il primo a raccogliere l’appello di Davide Galimberti, che sull’episodio ha dichiarato: «Al Pd esprimo tutto la mia solidarietà a nome della città di Varese e mi auguro che lo stesso venga fatto da tutte le forze politiche. A Varese non c’è spazio per questi atti criminali».