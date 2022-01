La Livorno di coach Fantozzi fa visita a una Robur Varese in cerca di riscatto

Partita interessante nel tardo pomeriggio di oggi – giovedì 27 gennaio – al Centro Campus di Varese: la Coelsanus di coach Donati ospita infatti (18.30) una delle due formazioni livornesi – la Libertas – che hanno riportato in Serie B un derby storico del basket italiano (disputato in passato anche a livelli ben superiori).

Si tratta di una delle gare che la Robur deve recuperare causa covid, elenco che nel frattempo si è allungato vista la mancata sfida con Pavia di sabato scorso, spostata per i casi di contagio della formazione avversaria. Per i gialloblu non si tratterà di una partita facile: la Libertas Maurelli, che pure in classifica è molto vicina (14 punti contro i 12 di Varese) sulla carta vale tranquillamente i playoff e lo ha spiegato molto bene nei giorni scorsi sul campo della vicina Legnano.

Al PalaBorsani la squadra di coach Alessandro Fantozzi – proprio l’ex play della Livorno “quasi scudettata” – ha avuto cinque uomini in doppia cifra tra cui l’ex varesino (in Serie A) Andrea Casella, mandando in tilt gli Knights. I toscani stanno anche recuperando al meglio il pivot Ammanato ma dovranno anche fare i conti con la voglia di riscatto della Robur. La beffa patita con Omegna, seguita dalla mancata disputa del match con Pavia, ha caricato Allegretti e compagni che – a parte gli assenti di lunga data Somaschini e Dal Ben – si presenteranno in campo al completo e in buona forma.

La Coelsanus, insomma, vorrebbe provare a strappare uno scalpo importante che in casa è sfuggito di poco in altre circostanze: serviranno precisione e lavoro duro a rimbalzo per non andare sotto nel numero dei possessi. Altrimenti la Banda-Fantozzi ha l’esperienza e la caratura per portarsi a casa i due punti.