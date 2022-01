La Lombardia resta gialla, ristori e champagne e lo stop allo sgombero dei sinti nel podcast del 14 gennaio

Le principali notizie di venerdì 14 gennaio nel podcast quotidiano di VareseNews

“La Lombardia resta in zona gialla anche la prossima settimana”. Lo ha annunciato il presidente della Regione, Attilio Fontana, anticipando le decisioni della cabina di regia di Ministero e Iss per monitorare i dati settimanali dell’andamento epidemiologico del Covid-19. Nonostante la curva dei contagi sembri rallentare, l’occupazione dei letti in ospedale rimane preoccupante. I posti di terapia intensiva sono al 17% al di sotto della soglia del 20% per il passaggio in zona arancione mentre sono stati superati i limiti dell’occupazione di posti in area medica ormai al 33%.

Pagamenti con carta di credito da 8 mila euro a volta, ma ristori per il covid. Vita dimessa in un locale interrato, ma patrimonio da nababbo con decine di immobili per un valore di oltre 15 milioni di euro, oggetti di lusso e auto sportive, che sono stati poi sequestrati a un imprenditore originario della provincia di Napoli ma dimora a Saronno e attivo nel settore edilizio ed immobiliare. L’uomo è finito nel mirino dell’Anticrimine della polizia di Varese che ha dato esecuzione a un provvedimento di sequestro propedeutico alla confisca disposto dal Tribunale di Milano. Contro di lui pendono già varie condanne per reati finanziari e contro la persona e vanta un debito nei confronti dell’erario di circa 17 milioni di euro.

Il Tar di Milano ha confermato l’ordinanza di sospensione del provvedimento di sgombero emesso dal Comune di Gallarate nei confronti delle famiglie sinti che avevano impugnato il provvedimento. L’udienza di merito è fissata per il 25 maggio 2022. Nel frattempo il Tribunale Amministrativo ha anche imposto al Comune il pagamento delle spese legali.

Una mattina di grandi difficoltà, nei trasporti, a causa dello sciopero proclamato dalle sigle dei trasporti confederali, Cgil, Cisl, Uil, oltre a Ugl e al sindacato autonomo Orsa. A Milano Atm è stata costretta a sospendere la circolazione della metropolitana per l’intera mattina fino alle 12.45, su tutte le linee. Disagi anche sui mezzi di superficie. Il servizio ferroviario ha coinvolto i lavoratori FerrovieNord, la società che gestisce le linee regionali a Nord di Milano

Difesa innanzitutto. E tanta fiducia sulla possibilità di condurre la Openjobmetis alla salvezza. Si è presentato con questi due capisaldi Johan Roijakkers, il nuovo allenatore olandese ingaggiato dalla Pallacanestro Varese al posto di Adriano Vertemati. Roijakkers ha ricordato la sua esperienza in Germania con il Gottinga, con il quale ha raggiunto in più occasioni l’obiettivo salvezza e ha spiegato che la Openjobmetis dovrà essere molto più aggressiva in retroguardia, coprendo meglio l’area e affrontando con più efficacia le situazioni di pick’n’roll.

In attacco l’impianto resterà lo stesso ma il coach olandese ha chiesto più ritmo e rapidità nello sviluppare le azioni offensive. Intanto si attende la firma di Justin Reyes, guardia-ala proveniente dai Capitanos di Città del Messico. Sabato sera il primo esame con la partita interna contro Venezia, anche se il nuovo allenatore non sarà in panchina perché deve ottenere il patentino per allenare in Italia. Assente per ragioni di salute anche il vice Cavazzana, la squadra sarà diretta da Alberto Seravalli e Matteo Jemoli. Il match si disputerà dalle 20,30 e sarà raccontato in diretta nel liveblog di VareseNews.

