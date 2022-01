La Lombardia sembra aver superato anche il “picco” dei ricoveri covid

Sei giorni fa abbiamo segnalato come l’andamento dei contagi registrati dai tamponi, e diffusi sotto forma di dati nel bollettino quotidiano della protezione civile, in provincia di Varese avesse superato il picco avviandosi verso una progressiva diminuzione.

Oggi, con ancora maggiori cautele, è giusto segnalare che anche la curva dei ricoveri in Lombardia sembra aver superato il suo apice che in questa seconda ondata ha raggiunto i 3719 pazienti contemporaneamente ricoverati nei reparti covid degli ospedali lombardi ai quali sommare i 276 in reparti di terapia intensiva (durante l’ondata dello scorso inverno il numero dei ricoverati arrivò a 8.391 e quello delle terapie intensive a sfiorare i mille).

La cautela è dovuta al fatto che soprattutto per questi dati, che costituiscono il saldo dei pazienti presenti in un dato momento della giornata e che vengono trasmessi quotidianamente dagli ospedali lombardi, possono essere viziati da ritardi nella comunicazione.

Va però osservato che il superamento del picco dei ricoveri segue di una settimana quello dei contagi, come ci si dovrebbe aspettare, e che ad essere diminuito è anche il dato degli interventi del 118 per richieste di soccorso per patologie respiratorie. Sono tre elementi che possono fare sperare nell’inizio di un miglioramento anche per quanto riguarda la pressione sul sistema ospedaliero. Un sistema comunque messo tremendamente alla prova da due anni di emergenza e con tanto lavoro ordinario accumulato e che per questo merita ancora prudenza e attenzione.