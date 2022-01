Con la moto rubata in autostrada: lo ferma la polizia cantonale e scappa a piedi

La Polizia cantonale comunica che domenica 09.01.2022 poco dopo le 21 in territorio di Gentilino è stato segnalato un motoveicolo che emetteva rumore eccessivo e con targa non leggibile mentre circolava sulla A2 in direzione nord.

La pattuglia ha intercettato il motoveicolo (risultato rubato) poco dopo la galleria di Collina d’Oro. Il conducente, un 28enne cittadino svizzero domiciliato nella regione, dopo essersi fermato sulla corsia di emergenza si è dato alla fuga a piedi all’interno della galleria, rendendo necessaria la sua chiusura temporanea e causando perturbamenti al traffico.

L’uomo è stato fermato poco dopo da agenti della Polizia cantonale. Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di danneggiamento, perturbamento della circolazione pubblica, impedimento di atti dell’autorità, grave infrazione alle norme della circolazione, stato difettoso dei veicoli, furto d’uso di un veicolo, guida senza autorizzazione, guida senza licenza di circolazione, senza autorizzazione o senza assicurazione per la responsabilità civile e abuso delle licenze e delle targhe.