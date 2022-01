La musica di Nestore, Oneda e l’officina del Suono nella puntata di Sesto alle 7

E’ stata una puntata musicale l’ultima di “Sesto alle 7“, il programma radiofonico “strettamente sestese” che ogni venerdì alle 19 racconta la città sulle rive del Ticino.

In diretta dall’Emporio del Plagio di Oneda, location speciale del format condotto da Marco Limbiati, Fabio Barisone e DjClo, il cantautore sestese Nestore ha suonato e presentato il suo ultimo singolo: Comunque.

«E’ una ballata pop in cui l’elettronica non viene a meno. Un pezzo triste ed una storia non felicissima, pur dai ritmi allegri ed ispirato ad una scena realmente vissuta. Un pezzo in cui ho voluto mettermi in gioco con l’intento di cambiare» spiega di Nestore cantautore e front man della band cabarock Monkey Scream.

Nella frazione di Oneda a sentire l’esibizione di Nestore c’era un ristretto quanto fedele pubblico impaziente di scoprire l’ultimo brano della sua discografia, una canzone molto differente rispetto alle precedenti pubblicazioni e che farà parte dell’album Caro Nemico, in uscita in primavera. Un’occasione anche per ascoltare la nuova versione di Tutto Dovuto, vecchio successo del cantante rivisitato dai Keemosabe, rock band del Lago Maggiore che la scorsa estate ha suonato insieme a Stefan De Vrij, il difensore dell’Inter e della nazionale olandese, proprio ai piedi del Ponte di Ferro.

La puntata ha poi avuto come ospiti gli amici del Rione del Palio Sestese di Oriano Oneda, capitanati da Alberto Nardo, e Michele Del Bianco Spasic dell’Officina del Suono e delle Arti di Sesto Calende che non ha rinunciato a un giudizio sull’ultimo pezzo di Nestore.

Ecco la puntata integrale trasmessa venerdì: