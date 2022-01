La premeditazione, il fatto, e la fuga inchiodano Paitoni

Responsabilità, modalità e premeditazione.

Il giudice per le indagini preliminari di Varese Giuseppe Battarino sposa tutti gli elementi proposti dal pubblico ministero Luca Petrucci nell’ordinanza di convalida del fermo di indiziato di delitto per l’omicidio di Daniele Paitoni, 7 anni, e del tentato omicidio di sua mamma, sulla carta ancora moglie di Davide Paitoni, ora ai Miogni accusato dei due reati (nella foto, l’immagine della cattura nei boschi di Viggiù domenica mattina).

Le stesse carte processuali riguardano anche l’accoglimento della custodia cautelare in carcere.

E mentre sul Tribunale di Varese incombe la visita degli ispettori chiesti dalla guardasigilli Marta Cartabia per «svolgere con urgenza i necessari accertamenti preliminari» sul caso, sta per entrare nel vivo la difesa dell’arrestato da parte del suo legale.

L’avvocato Stefano Bruno annuncia da oggi silenzio stampa per l’eccessiva eco mediatica sulla vicenda: il suo assistito si deve riprendere prima di un colloquio diretto sui fatti, che finora non c’è stato, tanto che a verbale è stato messo nero su bianco che in questo momento il legale «non è in grado di apportare elementi a difesa e non può confutare le argomentazioni del pm».

Per il difensore sarebbero ancora molti gli aspetti da chiarire. «Ci sarà tempo» aveva affermato martedì.

Sul fronte delle indagini gli accertamenti dell’Arma su delega della Procura proseguono.

Il fatto principale, il più grave, risulta acclarato senza possibilità di sbavature.

Forse resta da far luce sugli elementi di contorno – che comunque escludono responsabilità di terzi nella vicenda – legati alla possibile assunzione di stupefacenti da parte del Paitoni.

Poi viene la ricostruzione degli spostamenti nella notte dopo aver parcheggiato la sua Golf in viale Belforte trovata aperta, con le chiavi nel cruscotto e il cellulare nell’abitacolo: dov’è andato? Che ha fatto? Particolari.

È atteso il risultato dell’autopsia, già eseguita con le risultanze che il medico legale si è riservato di trasmettere alla magistratura entro 90 giorni anche se verranno eseguiti nei prossimi giorni ulteriori approfondimenti attraverso esami istologici.

I funerali del bambino sono in programma per venerdì pomeriggio alle due e mezzo all’oratorio di Gazzada Schianno, dove Daniele viveva.