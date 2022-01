La presentazione di coach Johan Roijakkers in diretta dalla Enerxenia Arena

Il nuovo allenatore della Pallacanestro Varese – l’olandese Johan Roijakkers – si presenta ufficialmente nel corso di una conferenza stampa alle ore 13 di oggi, venerdì 14 gennaio. L’appuntamento è nella “Sala Gualco” della Enerxenia Arena: vi racconteremo in presa diretta l’incontro in un liveblog simile a quello utilizzato per la cronaca delle partite. Per intervenire con la vostra opinione potete utilizzare lo spazio commenti o l’hashtag #direttavn su Twitter o Instagram. Per visualizzare al meglio il live – che è offerto da Confident – vi suggeriamo di CLICCARE QUI.