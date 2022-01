La Pro Patria piange Pippo Taglioretti, il biancoblu con più presenze di sempre

(foto Wikipedia)

«Semplicità, simpatia e simbiosi con i nostri colori. Questo era per me Pippo Taglioretti». Poche parole ma ricche di significato, quelle con cui il presidente onorario della Pro Patria Patrizia Testa ha voluto dire addio a Giuseppe “Pippo” Taglioretti, il giocatore che più di tutti ha vestito i colori biancoblu della squadra di Busto Arsizio.

Taglioretti si è spento nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 gennaio, all’età di 86 anni. Fino all’ultimo il suo legame la Pro Patria è stato qualcosa di indissolubile, come in rari casi si vede nel calcio: dopo aver appeso le scarpe al chiodo e l’esperienza da allenatore, Taglioretti era infatti rimasto vicino alla società. Per i tigrotti l’ex difensore di Fagnano Olona ha giocato ben 15 stagioni, con l’esordio in Serie A nella stagione 1955, collezionando 389 presenze in oltre una decade, fino al ritiro nel 1971.

In ricordo del suo “recordman” la Pro Patria ha inoltrato la richiesta alla Lega Pro per poter effettuare un minuto di silenzio prima del fischio di inizio della partita col Piacenza, prevista per domani, domenica 23 gennaio, partita in cui i tigrotti scenderanno in campo con il lutto al braccio.