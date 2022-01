La provincia di Varese ha superato il picco dei contagi della quarta ondata

I segnali che ci dicono come la provincia di Varese abbia superato il picco dei contagi di questa quarta ondata della pandemia sono sempre più concreti. I primi dati, osservati nell’articolo della scorsa settimana, hanno trovato sempre più conferme nei (preziosi) numeri condivisi quotidianamente dal bollettino della protezione civile.

Nello specifico, se la scorsa settimana avevamo messo a fuoco i segnali di un rallentamento nella crescita dei contagi, ora osserviamo i primi dati che raccontano di una diminuzione: il confronto tra i numeri settimanali e quelli della settimana precedente ci dice, infatti, che da due giorni stiamo calando: la differenza settimanale è stata di 199 contagi settimanali in meno alla data di sabato 15 gennaio e addirittura di 4445 alla data di domenica 16 gennaio.

Si tratta di numeri che riguardano i contagi e che solo in un secondo momento si riflettono in un miglioramento dei dati su ricoveri e decessi. Paradossalmente, infatti, proprio nei giorni in cui il contagio rallenta sensibilmente i dati sui decessi continuano a salire proprio in virtù di quella dinamica che abbiamo osservato durante questa pandemia: prima cresce o diminuisce l’ondata dei contagi, poi quella dei ricoveri e infine quella dei decessi.

C’è però un altro dato significativo che ci anticipa un’informazione anche rispetto ai ricoveri. Da alcuni giorni sembra aver superato il picco anche il numero delle chiamate effettuate al 112 nella nostra zona per chiamate di intervento che riguardano emergenze respiratorie. Si tratta in sostanza degli interventi delle ambulanze per casi all’interno dei quali è molto probabile siano trattati “sospetti Covid”.