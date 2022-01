La Robur si rovina nel finale: occasione sprecata contro Omegna

Con 35 punti subiti nell’ultimo periodo e 13 di vantaggio dilapidati negli ultimi 7′, la Coelsanus Varese ha sprecato l’occasione di espugnare il campo della Paffoni Omegna, terza forza del girone A di Serie B. Al palasport di Verbania i cusiani, in formazione ampiamente rimaneggiata, sono riusciti a svoltare la gara a suon di triple vanificando il buon lavoro svolto dai roburini per mezz’ora: finale amaro con il sorpasso arrivato solo a 2’15 dalla fine sull’ennesimo tiro da 3 punti di uno scatenato Santucci, migliore in campo con 33 punti a segno e 8/13 da 3.

Nel testa a testa conclusivo i padroni di casa hanno poi capitalizzato i tiri liberi mentre Varese ha fallito con Maruca e Spatti le triple del controsorpasso: lo stesso Spatti ha anche provato il tiro della disperazione sul 93-90 senza però trovare il jolly del pareggio a fil di sirena. Un peccato perché soprattutto nella prima metà di gara la squadra di Donati aveva imposto i suoi ritmi e trovato il canestro a più riprese (9/15 da tre punti al 20′ con Virginio e Allegretti a segno) come dimostra anche il tabellino: ben cinque roburini in doppia cifra (Maruca 20, Librizzi 17).

Omegna, in attesa di far esordire l’ultimo acquisto Burini, ha chiesto uno sforzo ai senior a disposizione, con quattro uomini oltre i 30′ di impiego, trovando alla lunga la chiave: ai 33 di Santucci si sono aggiunti i 27 di Turel mentre l’ex Planezio ha colpito a più riprese nel finale di gara. In casa Coelsanus comunque resta l’amaro in bocca e la sensazione di aver perso una buona possibilità per consolidarsi in un punto interessante della classifica.

«Abbiamo fatto una gara super dal punto di vista offensivo, perché segnare 90 punti su questo campo non è da tutti – ha detto Donati a fine gara – Di contro abbiamo sofferto la loro fisicità a rimbalzo che ci ha condannato soprattutto nel finale. Non abbattiamoci però, la strada è quella giusta. Torniamo in palestra ancor più convinti delle nostre potenzialità e pronti per affrontare Pavia sabato».

PAFFONI OMEGNA – COELSANUS VARESE 93-90

(15-26, 37-55; 58-75) OMEGNA: Bushati 12 (4-7, 0-13), Marchioli 3 (1-4 da 3), Santucci 33 (4-10, 8-13), Planezio 16 (4-8, 2-7), Turel 27 (4-6, 3-9), Jokic 2 (0-1), Vujic (0-/1), Segala, Taddeo (0-1 da 3). Ne: Spadone. All. Fioretti.

R&F VARESE: Maruca 20 (1-2, 3-6), Virginio 12 (3-5, 2-6), Allegretti 14 (3-5, 1-5), Spatti 11 (4-5, 1-3), Librizzi 17 (6-8, 1-2), Gaye 1 (0-3), Trentini 7 (2-2, 1-3), Sorrentino 2 (0-1, 0-1), Macchi, Pilotti 6 (1-3, 1-1). Ne: Veronesi. All. Donati.

SERIE B – GIRONE A

CLASSIFICA (dopo il 15° turno): Vigevano 26; San Miniato 24; Omegna 22; LEGNANO 20; Pavia 18; Langhe Roero*, Firenze 16; L. Livorno**, ROBUR VARESE*, Pielle Livorno* 12; Empoli*, Piombino*, Oleggio, SANGIORGESE 10; Cecina* 8; Borgomanero 6.

Ogni * 1 gara in meno