La Robur stronca Livorno nella ripresa e la agguanta in classifica

La voglia di risalita e di riscatto della Robur et Fides è stata ben più forte della (teorica) superiorità tecnica e fisica della Libertas Livorno. Nel recupero giocato giovedì sera al Campus, la Coelsanus ha stroncato i toscani 82-70, portandosi avanti nettamente nel punteggio nella ripresa e resistendo nell’ultimo periodo al tentativo di rimonta della formazione ospite. (foto Robur/FB)

Un successo, quello dei ragazzi di Donati, che permette proprio il riaggancio alla Libertas Maurelli a quota 14 in classifica, ovvero in una posizione che tiene in corsa i gialloblu per i playoff anche se, giustamente, la società di via Marzorati continua a pensare a quanto avviene alle spalle e a puntare a una salvezza tranquilla. Intanto però, la Coelsanus continua a tenere botta con una bella prova collettiva nella quale spiccano le prestazioni dei due giovani in doppio tesseramento con la Openjobmetis, Nicolò Virginio e Matteo Librizzi.

21 punti per l’ala di Besozzo (con 5/8 dall’arco), 17 quelli del playmaker: due buoni segnali anche per Roijakkers che stasera (venerdì) li avrà a disposizione a Trento e che potrebbe anche schierarli viste le rotazioni cortissime della Openjobmetis attuale. Ma in doppia cifra ci sono andati anche Allegretti – solito contributo di esperienza e fisico – con 12 e Maruca con 11, oltre alla lucidità nel guidare la squadra in regia (Librizzi out per falli) nell’ultimo scorcio della gara, quando il coach ospite Fantozzi ha fatto ricorso anche alla zona per provare il tutto per tutto.

Scottata però dalla sconfitta con Omegna, la Coelsanus questa volta ha saputo mantenere l’ampio margine di vantaggio arrivato sino al 58-32 del 27′ di gioco. I toscani (18 per l’ex Cimberio Casella, 15 per il lungo Ammannato) sono risaliti sino al -10, ma non è bastato. In casa gialloblu si attendeva con ansia una vittoria interna contro una squadra di alto livello, sfiorata in altre circostanze, e questa volta è arrivata. Ora Allegretti e compagni avranno poco tempo di preparare la partitissima di domenica a Vigevano contro la capolista del girone.