La scuola superiore in 4 anni: quali sono i corsi in provincia di Varese e cosa prevedono

Da due a 10. Si moltiplicano i percorsi quadriennali in provincia di Varese. Lo scorso dicembre, il Ministero dell’Istruzione ha invitato le scuole superiori a presentare progetti per attivare nuove offerte formative sviluppate su 4 anni.

Così, oltre alla storica proposta dell’Ite Tosi di Busto Arsizio con l’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing e del liceo linguistico Rosetum a Besozzo, dal prossimo anno scolastico ci saranno 8 nuovi percorsi sia liceali sia tecnici sia professionali.

A Varese attiveranno il quadriennale tre istituti superiori: lo scientifico Ferraris, il classico Cairoli e il tecnico Daverio Casula.

A Busto Arsizio l’Ite Enrico Tosi raddoppia aggiungendo anche il quadriennale per relazioni internazionali e marketing.

A Gallarate è l’Isis Ponti che avvierà a settembre il quadriennale tecnico del percorso trasporti e logistica opzione ” costruzioni aeronautiche”.

A Saronno è stato ammesso il professionale alberghiero dell’istituto paritario Castelli.

A Sesto Calende è il Dalla Chiesa che apre lo scientifico quadriennale.

A Tradate, l’Iss Montale amplia la sua offerta formativa con l’alternativa relazioni internazionali e marketing su 4 anni.

L’offerta quadriennale non è un percorso concentrato in 4 anni ma è una rivisitazione dell’offerta formativa tradizionale ma innovata con metodiche laboratoriali ed esperienziali. Strumenti didattici integrati per innovare la tradizionale lezione d’aula.

Vediamo nel dettaglio quali innovazioni:

Liceo scientifico Ferraris di Varese: liceo scientifico

Il quadriennale sarà il percorso tradizionale con con una forte prevalenza all’aspetto transizione ecologica e scientifica. Sarà inserito nuovo laboratorio di architettura eco sostenibile, e saranno potenziate le stem in un’ottica di integrazione dell’informatica, con le altre discipline scientifiche come matematica, scienze e fisica. La base è quella del percorso tradizionale con il latino a cui aggiungere un ampliamento delle materie scientifiche con la connotazione dell’ecosostenibilità.

Liceo classico Cairoli di Varese: liceo classico

I punti di forza del quadriennale saranno il cooperative learning e la didattica laboratoriale, il metodo Ørberg per l’insegnamento del latino e del greco, la didattica aumentata secondo il metodo Bayes, il potenziamento delle STEM, i clil di matematica e le programmazioni sui nuclei fondamentali delle discipline con unità di apprendimento per competenze.

L’orario settimanale sarà di 34 ore al primo anno e 33/34 in quelli successivi.

Itet Daverio Casula di Varese: turismo

ll progetto si basa su una didattica innovativa per competenze e prevede insegnamenti trasversali nelle diverse discipline con compresenze dei docenti coinvolti, oltre allo studio quadriennale di tre lingue straniere: inglese e tedesco, la cui conoscenza di base è già obbligatoria, e spagnolo.

Obiettivo è quello di formare teste pensanti e duttili, capaci di orientarsi in un mondo in continua evoluzione, offrendo soluzioni nuove. Il completamento degli studi in un ITS di settore, o nelle facoltà universitarie rivolte al turismo, permetterebbe a questi studenti di immettersi nel mondo del lavoro con una marcia in più derivante dalla capacità di lavorare in team, per competenze, orientati alla soluzione di problemi.

Un incontro informativo dedicato il 25 gennaio alle ore 18.00 e che il link di collegamento è già stato inviato a tutte le scuole di primo grado della provincia

Per approfondire: https://www.itetvarese.edu.it/pagine/percorso-quadriennale-di-turismo-internazionale

Isis Dalla Chiesa: liceo scientifico

Caratteristiche del percorso:

● potenziamento delle discipline STEM, con attenzione alla robotica, all’ambiente, senza rinunciare all’anima “umanistica” prevista dal profilo in uscita del liceo scientifico di ordinamento .

● Introduzione della disciplina “informatica “ al primo biennio, come preparazione ai laboratori STEM del triennio

● Potenziamento della lingua inglese attraverso l’attuazione di percorsi CLIL nelle discipline scientifiche e con la presenza di un docente madrelingua.

● Potenziamento del percorso di scienze naturali con l’introduzione di moduli legati ai temi della transizione ecologica e dello sviluppo sostenibile ( chimica verde, biodiversità, biotecnologie)

● Nel terzo e quarto anno, sono previsti percorsi opzionali laboratoriali anche con la finalità di capire i propri orientamenti per le successive scelte post-diploma.

Classe terza a) Robotica e arduino (livello base) b) Arte, grafica e comunicazione multimediale- 3D Classe quarta 1 c) Robotica e arduino e applicazione alle scienze (livello avanzato) d) Ambiente e biotecnologie e) Data science e big data

● La rimodulazione del monte ore per meglio sostenere i carichi di lavoro, prevede l’esperienza di didattica intensiva sotto forma di “CAMPUS” , con l’acquisizione di un valore aggiunto in chiave di socializzazione, full immersion rispetto al focus trattato e acquisizione di soft skills.

La presentazione del corso avverrà sabato 22 gennaio alle ore 15 connettendosi a questo indirizzo: Link alla videochiamata: https://meet.google.com/zrj-onkf-bke

Isis Ponti di Gallarate : trasporti e logistica opzione ” costruzioni aeronautiche”.

Il percorso fornisce solide competenze, grazie anche all’utilizzo di metodologie didattiche innovative, all’aumento delle ore di laboratorio, all’approfondimento dell’inglese tecnico, e al potenziamento, nel primo biennio, di alcune discipline stem fondamentali per gli studi del secondo biennio

Nasce dall’esigenza di dare risposta alle sempre maggiori richieste del mondo del lavoro del territorio. La novità di questo percorso sta anche nell’utilizzo della Formazione A Distanza (FAD) e nella possibilità di scegliere, al quarto anno, moduli opzionali, con finalità orientative, per approfondire competenze nel settore di maggior interesse (es: progettazione o manutenzione degli aeromobili).

Per info: https://www.iisponti.edu.it/wp-content/uploads/2022/01/percorsi-quadriennali_volantino_DEF.pdf

Ite Tosi di Busto Arsizio : relazioni internazionali e marketing.

Lo sviluppo delle relazioni internazionali, la necessità di ampliamento degli orizzonti culturali, la rilevanza delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione sono stimoli per l’istituzione scolastica a progettare un percorso di scuola secondaria superiore, caratterizzato da una notevole capacità innovativa, giuridicamente inquadrata nell’ambito dell’art. 11 ex DPR 275/1999. I percorsi, in particolare, valorizzano l’esperienza dell’ITE “Enrico Tosi”, che ha costruito negli anni una rete di scuole partner europee e internazionali e ha sperimentato innovazioni organizzative, metodologiche e tecnologiche.

Clicca qui per vedere il curriculum del quadriennale