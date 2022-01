La Serie D si ferma: la ripresa del campionato slitta di due settimane

Sono state tante le gare rinviate in questo inizio 2022 per Covid. Le squadre di tutti i nove gironi nazionali hanno fatto i conti con le positività e così il Dipartimento Interregionale della Figc ha deciso di sospendere il campionato.

Sono state quindi posticipate le giornate del 9 e del 16 gennaio; il campionato riprenderà così domenica 23 gennaio con l’ultima gara in programma. Nella fattispecie, per i Gironi A e B, si tratta dell’ultima giornata di andata (Varese – Pdhae e Bra – Caronnese per il Girone A, Real Calepina – Legnano e Caravaggio – Castellanzese per il Girone B).

Se possibile, mercoledì 12, domenica 16 e mercoledì 19 gennaio potrebbero essere utilizzati dalla Serie D per recuperare le gare rinviate in queste settimane. Non è detto che una di queste tre date non possa essere utilizzata per giocare Varese – Caronnese.

Il comunicato:

Il Dipartimento Interregionale ha rinviato l’attività agonistica prevista per domenica 9 e 16 gennaio 2022 ed ha disposto la ripresa del Campionato Serie D per domenica 23 gennaio con la calendarizzazione del programma gare previsto il 9 gennaio. Nei prossimi giorni sarà sviluppato il calendario di tutte le successive gare, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari. I prossimi 12, 16 e 19 gennaio saranno riprogrammate le gare di recupero non disputate come da calendario di successiva pubblicazione.

La decisione è stata presa tenendo conto dei numerosi rinvii richiesti dalle società, sia per le gare di recupero che per quelle in programma domenica 9 gennaio, per accertate e documentate positività dei calciatori facenti parte dei “gruppi squadra. Un provvedimento necessario per evitare ulteriori e numerose gare di recupero.

Nel frattempo le squadre, in ogni caso, potranno continuare a svolgere l’attività nel rispetto delle norme sanitarie vigenti e di quelle che saranno emanate successivamente al 5 gennaio ovvero di prossima entrata in vigore, previste per l’attività di interesse nazionale e dei Protocolli F.I.G.C..

Il Dipartimento Interregionale, tenuto conto della sospensione di tutte le attività giovanili nell’ambito della F.I.G.C., dispone la sospensione del Campionato Nazionale Juniores Under 19 2021/2022 per i gironi A, B, C e G per i turni di campionato in programma per l’8 e 15 gennaio e la ripresa dello stesso per sabato 22 gennaio con la calendarizzazione del programma gare previsto l’8 gennaio. Nei prossimi giorni sarà sviluppato il calendario di tutte le successive gare, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari.

Restano programmate le gare di recupero previste per l’8 gennaio.

Il 12, 15 e 19 gennaio saranno riprogrammate tutte le altre gare di recupero non disputate come da calendario di successiva pubblicazione.

Nel frattempo le squadre, in ogni caso, potranno continuare a svolgere l’attività nel rispetto delle norme sanitarie vigenti e di quelle che saranno emanate successivamente al 5 gennaio ovvero di prossima entrata in vigore, previste per l’attività di interesse nazionale e dei Protocolli F.I.G.C..