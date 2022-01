La Varese in carrozzina inizia con il piede giusto: l’Amca travolge Verona

Esordio in campionato sul velluto per la Varese di basket in carrozzina impegnata nel torneo di Serie B. La Amca Elevatori passa con larghissimo margine sul campo di Verona, conferma il pronostico della vigilia e incamera i primi due punti della stagione grazie al 31-73 finale.

Se Varese avanza così la sua candidatura alla vittoria del girone, nell’altro match in programma risponde Parma che supera Seregno in modo altrettanto netto, segnalandosi come possibile rivale degli uomini di coach Fabio Bottini. I quali, a Verona, ci hanno messo 5′ per ingranare anche per via di una formazione rimaneggiata viste le assenze di Fiorentini e R. Marinello; nella seconda metà del primo quarto però la Amca ha allungato il passo (7-20 alla prima pausa) per poi chiudere definitivamente i conti a metà partita (9-39).

Cinque i giocatori in doppia cifra per Varese con Roncari (foto in alto) e Pedretti top scorer a quota 16 punti e Diene a quota 14. Per i padroni di casa Funn (10) è l’unico in doppia cifra. Sabato prossimo ci sarà l’esordio casalingo per i biancorossi con l’Amca Elevatori ospiterà nella palestra di via Monte Generoso l’Icaro Brescia. Si giocherà alle ore 16.30 ma a porte chiuse per motivi legati alla pandemia.

ALITRANS VERONA – AMCA ELEVATORI HS VARESE 31 -73

(7-20, 9-39, 23-58) VERONA: Funn 10, Marconcini 6, Benati 2, Rodegher 4, Garbinato, Zilocchi 5, Bianchi 4, Oddi.

VARESE: Pedretti 16, Sala 4, Molteni 12, Diene 14, Roncari 16, Silva 12, Biaye. All. Bottini.

RISULTATI (1a giornata)

Alitrans Verona-Amca Elevatori H.S. Varese 31-73; Gioco Parma-Basket Seregno 62-29.

Ha riposato Icaro Sport Brescia.

CLASSIFICA

Varese e Parma 2; Brescia*, Seregno e Verona 0.

* una partita in meno.

PROSSIMO TURNO (15 e 16 gennaio)

Varese-Brescia (15/1, ore 16.30); Seregno-Verona (16/1, ore 16.30).

Riposa Parma.