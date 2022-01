La visita di Figliulo al centro vaccinale di Gallarate, la magra del Lago e il lutto a Luino per il giovane Lorenzo nel podcast del 24 gennaio

Le principali notizie di lunedì 24 gennaio nel podcast quotidiano di VareseNews

Nove postazioni vaccinali che diventeranno 40 a fine mese. L’ex casermone di Gallarate, in via Milano, ha attivato lunedì mattina le sue prima linee vaccinali che vanno ad aggiungersi alle 6 postazioni per i tamponi. L’avvio della nuova fase, che porterà dal 31 gennaio l’Asst Valle Olona a concentrare in questo ex deposito dell’Aeronautica Militare, tutte le attività legate alla gestione della pandemia, ha visto l’arrivo del commissario straordinario generale Francesco Figliuolo. Il generale ha voluto verificare di persona la trasformazione di un’area militare, ormai inutilizzata, in una postazione organizzata che potrà attivare fino a 60 linee vaccinali così da raggiungere le 9000 vaccinazioni al giorno.

A partire dal 24 gennaio il portale di prenotazione delle vaccinazioni antinfluenzali non sarà più abilitato alla prenotazione di appuntamenti. Lo comunica in una nota la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia. I cittadini che intendono aderire ancora alla campagna per la vaccinazione antinfluenzale – stagione invernale 2021/2022 – possono contattare il proprio medico o pediatra oppure a rivolgersi al Centro Vaccinale territoriali (non hub COVID) di riferimento.

Il Lago Maggiore è sceso, seppur di poco, sotto al livello di magra. Dalla giornata di domenica 23 gennaio, la soglia è stata superata nei diversi punti di rilevamento. Sul sito del Centro Geofisico Prealpino è possibile osservare la lenta ma costante discesa del Verbano, misurata nelle diverse stazioni di rilevamento, a Leggiuno e Ranco. Per i prossimi giorni la situazione non sembra essere destinata a migliorare: le previsioni osservano l’espansione dell’anticiclone delle Azzorre sull’Europa occidentale che manterrà condizioni di bel tempo probabilmente per tutta la settimana

Alle ore 9:30 di lunedì mattina, nelle classi del Liceo Sereni, dell’I.S.I.S “C. Volontè” e del CFP di Luino, per tre minuti un silenzio assordante ha pervaso la coscienza di tutti gli studenti e insegnanti, in ricordo di Lorenzo Parelli, lo studente friulano che il recente 21 gennaio ha perso la vita durante il suo ultimo giorno di stage presso un’azienda meccanica della provincia di Udine. Nessuna parola, «I ragazzi si sono alzati tutti in piedi visibilmente commossi. Poteva essere uno di noi», raccontano le insegnanti.

“La stagione agonistica della Eolo-Kometa è partita alla grande. Alla prima gara stagionale la formazione di ciclismo professionistico basata nel Varesotto ha centrato la vittoria con Giovanni Lonardi nella Classica Valenciana in Spagna. Il giorno dopo il team manager Ivan Basso spiega: “Ai ragazzi chiedo di correre ordinati perché ritengo sia l’unico modo di vincere, in qualsiasi categoria. A Valencia lo abbiamo fatto: siamo entrati nella fuga, siamo stati vicini nella parte finale, abbiamo portato il velocista allo sprint e poi Giovanni ha fatto il resto con la sua volata. E’ un giovane dal grande potenziale, ha solo 25 anni e credo molto in lui”. Ora l’attività della Eolo-Kometa prosegue in Spagna con le diverse corse che compongono il Challenge Mallorca. Oltre al team del patron Luca Spada, sull’isola delle Baleari ci sarà anche Alessandro Covi all’esordio nel 2022: il talento di Taino disputerà tre gare con la maglia della UAE Emirates. L’intervista completa a Ivan Basso è a disposizione su VareseNews.

