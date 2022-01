“Lago ad altra quota” è il nuovo singolo dei “Fast animals and slow kids”

Il nuovo anno si apre con il ritorno alla musica dei FAST ANIMALS AND SLOW KIDS, musica suonata con le prove del tour che da aprile li riporterà live in tutta Italia e musica registrata con l’arrivo in radio di “LAGO AD ALTA QUOTA”, il nuovo singolo disponibile da domani, venerdì 14 gennaio, per la programmazione radiofonica.

“Lago ad alta quota è una canzone molto importante per noi – raccontano i FAST ANIMALS AND SLOW KIDS. Scrivendola abbiamo cercato di mettere in musica un momento particolare: quello in cui riesci ad afferrare, anche se per poco, qualcosa che rimarrà anche quando l’oscurità avrà preso il sopravvento perché anche nella tristezza e nella malinconia c’è qualcosa a cui rimanere aggrappati.

Aggiunge poi la band: “Nonostante l’inverno stia per arrivare, la stagione che stiamo vivendo – per quanto imperfetta – è quella giusta per lasciarsi trasportare dalla scia dei propri pensieri.

È più o meno questa la sensazione a cui noi Fask siamo aggrappati ora come ora: stiamo preparando un tour, stiamo iniziando a provare insieme le canzoni così come ce l’abbiamo nella nostra testa dal momento in cui le abbiamo scritte ed è proprio questo momento qui, il presente che guarda verso un futuro prossimo, quello a cui vogliamo dedicare ogni nostro pensiero, ogni nostra forza.

Tra qualche mese seguiremo la scia delle persone da un palco, e suonare Lago ad alta quota, in mezzo a tanta gente sarà ancora più potente di quello che immaginiamo”.

“LAGO AD ALTA QUOTA” è una delle tracce inedite contenute nell’ultimo album della rock band perugina “È GIÀ DOMANI” (pubblicato da Woodworm in licenza esclusiva Believe Artist Services), che tante soddisfazioni ha regalato al gruppo lo scorso autunno.

L’album, infatti, ha debuttato alla posizione n. 5° della classifica ufficiale italiana e alla 2° posizione della classifica vinili e ha dimostrato come la band di Aimone Romizi (voce, chitarra, percussioni), Alessio Mingoli (batteria, seconda voce), Jacopo Gigliotti (basso) e Alessandro Guercini (Chitarre) abbia fatto un ulteriore passo in avanti non solo nei testi ma anche nella scrittura dei brani e nella produzione.

“È GIÀ DOMANI” contiene 12 tracce tra cui quelle pubblicate durante i mesi precedenti alla sua pubblicazione come “Come un animale” ( https://youtu.be/GEoZUNwiNZs), “Cosa ci direbbe” featuring Willie Peyote (prima collaborazione nella storia della band) e “Stupida Canzone” (https://youtu.be/ZhwGJr9w60E).