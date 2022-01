L’Amministrazione di Saronno rende omaggio alle pietre d’inciampo nel Giorno della Memoria

Nonostante i limiti imposti dalla normativa anticovid il Comune di Saronno ha deciso di commemorare ugualmente la ricorrenza del Giorno della Memoria, con una breve cerimonia.

Domani, giovedì 27 gennaio, partendo dalla sede del Comune, in piazza della Repubblica alle 11.30, il sindaco, accompagnato dal presidente del Consiglio comunale, dagli assessori e dal comandante della Polizia locale si recherà presso le due “Pietre di inciampo” posizionate in via Ramazzotti 12 e in via Luigi Caronni, all’edificio di intersezione con via Taverna, per un momento di raccoglimento.