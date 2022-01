L’anno inizia con i topi d’appartamento in un condominio di Legnano

Inizio d’anno con carabinieri e polizia per i residenti di un condominio di via Marconi a Legnano, svegliati in piena notte dall’arrivo di una banda di ladri che è riuscita a penetrare all’interno di uno degli appartamenti che in quel momento era vuoto.

I proprietari, fuori casa per festeggiare l’ultimo dell’anno, sono stati allertati dal sistema di allarme e hanno chiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine giunte sul posto in pochi minuti. Due pattuglie della Polizia hanno bloccato la via Marconi e raggiunto l’appartamento visitato dai ladri, mentre i Carabinieri hanno chiuso le vie d’uscita su corso Garibaldi e via della Vittoria, in supporto.

Da quanto ricostruito i malviventi, costretti a precipitosa fuga, sarebbero arrivati al balcone attraverso le impalcature del palazzo adiacente in fase di ristrutturazione. L’assenza di un allarme a difesa del ponteggio ha facilitato il compito della banda ma il tempestivo intervento di Polizia e Carabinieri li ha costretti alla fuga.