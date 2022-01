L’Anpi solidale con il Pd: “Un insulto alla Varese antifascista e democratica”

L’Anpi di Varese esprime solidarietà al Partito Democratico dopo la comparsa di scritte e simboli neonazisti sui muri della sede cittadina. «Ancora una volta i fascisti hanno sfogato la loro miseria culturale e politica imbrattando i muri della sede PD di Varese – scrive in una nota l’Associazione nazionale dei partigiani d’Italia – Scritte farneticanti a base di svastiche e richiami ai campi di sterminio. Un gesto infame inneggiante al nazismo in perfetta continuità con l’operato dei loro antenati che oltre ad aver asservito l’Italia alle SS hanno concorso da subalterni alla cattura e alla deportazione di migliaia di italiani nei campi di concentramento. La misura è colma da tempo. Gli organi preposti devono agire senza sottovalutazioni e con estrema fermezza. Non è assolutamente tollerabile che questi gruppi possano agire indisturbati o restino impuniti. Le loro scritte come la loro presenza sono un oltraggio alla Costituzione e un insulto alla Varese democratica e antifascista. Al PD tutta la nostra solidarietà».