Il lascito testamentario di Rosalma Rossi per il canile di Busto Arsizio, 50 mila euro per migliorarlo

La Giunta comunale ha preso atto del legato testamentario della signora Rosalma Rossi a favore del canile di Busto Arsizio per la somma di 50.000 euro, che verrà destinata unicamente ad interventi di sistemazione del canile comunale, gestito dall’Apar. Grazie alla generosità della cittadina sarà migliorata la qualità delle strutture per la gestione e la cura dei cani ritrovati in condizione di abbandono nel territorio di competenza.

Il canile si trova in via Canale 23 a Busto Arsizio ed è aperto per le passeggiate e per il volontariato tutti i giorni (escluso il lunedì) in periodo invernale al mattino dalle 9.00 alle 11.30 e al pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00; mentre in periodo estivo al mattino dalle 9.00 alle 11.00 e al pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00. Per le adozioni siamo aperti tutti i giorni (incluso il lunedì) al mattino dalle 9.00 alle 12.00 e al pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30.