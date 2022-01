L’associazione Brughiera Aps dona 270 chili di cibo alle famiglie bisognose

La solidarietà non va mai in vacanza. Lo sanno bene i volontari e le volontarie della Caritas e delle altre associazioni che si occupano di “sociale” che sono impegnati 365 giorni all’anno per aiutare chi è in difficoltà. Proprio in questi giorni, aderendo ad una iniziativa nazionale organizzata da Coldiretti, l’Associazione Brughiera Aps di Lonate Pozzolo ha fatto richiesta di alcuni pacchi solidali da devolvere alla Caritas Parrocchiale.

Una iniziativa, quella dei pacchi solidali che Coldiretti propone a livello nazionale da due anni con la compartecipazione di altri sponsor per il periodo natalizio ma che continua anche ben oltre le festività natalizie, che se da un lato va ad aiutare le famiglie italiane in difficoltà, dall’altro va ad aiutare il settore agroalimentare del “made in Italy” offrendo appunto all’interno di questi pacchi vere e proprie eccellenze italiane. “Non appena abbiamo ricevuto la comunicazione della possibilità di ricevere questi pacchi, ci siamo subito attivati con la Caritas di Lonate per organizzare il ritiro, e nel pomeriggio del 18 gennaio 2022 abbiamo consegnato 9 pacchi da circa 30 kg l’uno presso il magazzino della Caritas Parrocchiale”.

Passata di pomodoro, pasta, legumi, farina, formaggi, omogenizzati e altri prodotti che serviranno per aumentare il magazzino che Caritas gestisce e che serve appunto per aiutare le famiglie in difficolta della Comunità Pastorale San Paolo VI. “Sappiamo benissimo come l’attuale situazione di crisi, stia colpendo parecchie famiglie, per questo motivo non abbiamo esitato un momento e ci siamo attivati subito per capire quanti “pacchi solidali” potevano ritirare e parallelamente ci siamo rivolti alla Caritas Parrocchiale, che ben conosce, la situazione di Lonate e decidendo di donare a loro i prodotti contenuti nei pacchi solidali”.

Nel progetto di Coldiretti, le associazioni come la nostra sono il tramite e il collegamento verso tutte quelle realtà che si occupano di solidarietà in maniera seria, organizzata e sempre più attenta all’evoluzione delle dinamiche territoriali. Approfittiamo di questa occasione per ringraziare, ancora una volta, i volontari e le volontarie della Caritas della Comunità Pastorale per il grande lavoro che svolgono per la nostra Comunità.