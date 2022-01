L’associazione Otium-Arte Pedagogica presenta la mostra collettiva “Il mare d’inverno”

Sì aprirà sabato 15 gennaio, alle 17, la collettiva sul tema “Il mare d’inverno” presso lo spazio Otium di via Patrioti 35 a Fagnano Olona. Esporranno le loro opere gli artisti Diana Aramini, Raimondo Colantonio, Filippo e Lucia Anita D’Angelo, Monica Della Terza e Gabriele Betti, Samuele Gadda, Giorgio Gigli, Matteo Larcher, Laura Masarati, Katerina Kate, Marino Pagani, Mirko Rodio, Virgilio Rovani, Federica Stefanuto, Sara Venuti.

La mostra rientra nel progetto Otium Art&More, promosso dall’associazione Otium- Arte Pedagogica con la direzione artistica di Marina Von Lukas e il patrocinio non oneroso del comune di Fagnano Olona. Questa collettiva, come le precedenti, sarà l’occasione per immergersi nella bellezza, lasciarsi cogliere dallo stupore e dalle riflessioni che scaturiscono dal dialogo silenzioso, ma carico di significati, tra le opere degli artisti.

L’ingresso è gratuito esibendo il Green Pass Rafforzato. È necessaria la prenotazione al link https://www.prenotaunposto.it/associazioneotiumartepedagogica .

Orari: sabato 15 gennaio 17-20. Domenica 16 gennaio 10-12/16-18. Sabato 22 gennaio 10-12/17-20. Domenica 23 gennaio 10-12.