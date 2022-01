A Lavena Ponte Tresa 200 “letti d’amore” per fare riprodurre i pesci persici

Prosegue il lavoro dei volontari dell’Unione Pescatori del Ceresio allo scopo di salvaguardare e aiutare la riproduzione del pesce persico. Domenica 30 gennaio in località Bröa, vicino allo stretto di Lavena, l’associazione a posato ben 200 fascine e una quindicina di pinetti di Natale a parziale ripristino di luoghi di deposizione delle uova del pesce persico.

Galleria fotografica Lavena Ponte Tresa pose fascini persici Lago Ceresio 4 di 13

«Le fascine serviranno come base a cui i pesci “attaccheranno” i filari di uova da loro deposti – spiegano i pescatori – Inoltre le fascine sono state collegate e deposte in modo da creare un’ulteriore protezione e/o sbarramento a grossi predatori e cormorani. Si è cercato in questo modo di ottenere un duplice effetto: da un lato agevolare la deposizione in “nidi” ad hoc, dall’altro abbiamo allo stesso tempo creato una sorta di protezione utile ai persici durante la deposizione, ma anche durante la loro normale vita. Negli scorsi anni, con un monitoraggio costante, si è infatti potuto appurare che questi “nidi” sono stati molto ben accetti da questo tipo di pesce e intensamente utilizzati per la propria riproduzione.»

Quest’area si va ad aggiungere alle altre già esistenti per la protezione del pesce persico durante il periodo di frega e soprattutto costituirà un eco-sistema molto importante per tutti i pesci presenti nel Lago Ceresio.

L’Unione Pescatori vuole ringraziare i soci presenti per il prezioso aiuto, l’Autorità di Bacino del Lago Ceresio e il Comune di Lavena Ponte Tresa per la disponibilità del materiale e dei mezzi.