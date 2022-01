A Lavena Ponte Tresa i nuovi contagi da Covid superano i guariti

Questa settimana a Lavena Ponte Tresa si sono registrati 115 cittadini guariti dal Covid, a fronte di 137 nuovi casi positivi.

Lo comunica il sindaco Massimo Mastromarino nel consueto aggiornamento sulla situazione sanitaria in paese.

Ad oggi i casi positivi sono 208, con tre cittadini ricoverati in ospedale, due dei quali per fortuna già negativi.

«Ricordo a tutti di rispettare le principali misure di contenimento sia nei luoghi al chiuso che in quelli all’aperto e in particolare l’uso della mascherina, obbligatoria anche all’aperto, il distanziamento e l’igiene delle mani – dice il sindaco – Esorto l’adesione alla campagna vaccinale, unica e reale possibilità ad oggi per contenere e limitare la diffusione del virus e soprattutto la gravità dell’infezione».