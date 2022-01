A Laveno Mombello interventi di pulizia straordinaria sul Roggia Fassora

A Laveno Momello interventi di pulizia straordinaria all’alveo del Roggia Fassora, in particolare nel tratto a monte di Via Cittiglio.

L’assessore ai Lavori Pubblici Fabio Bardelli, con il supporto dell’Ufficio tecnico comunale, infatti, ha individuato le opere necessarie per sistemare l’alveo del fiume considerando, in particolare, le frequenti criticità. È stata quindi considerato il tratto a monte della via Cittiglio, dove il corso d’acqua si snoda per lo più nel bosco e dove sul fondale del fiume si accumula più materiale vegetale e dove la sezione idraulica è apparsa in alcuni tratti ostruita da cedimenti spondali. E ancora, lungo il canale scolmatore, dove in occasione di eventi particolarmente intensi, si sono verificati tracimamenti che hanno allagato le campagne a valle. Infine, la rimozione di una griglia e la sostituzione di briglia in via Sauro a servizio della Roggia Omonima.

«Gli interventi effettuati vanno a migliorare le condizioni di deflusso con conseguente riduzione del rischio idraulico nell’area sottese ai rispettivi corsi d’acqua. Gli interventi hanno visto una spesa di circa 25.000,00, opere non derogabili quando si parla di messa in sicurezza del territorio e manutenzione» – spiega l’assessore Fabio Bardelli.

Sono stati infatti realizzati: il taglio della vegetazione lungo la tratta a monte di via Cittiglio, con taglio a raso della vegetazione arborea da parte degli operatori forestali e delle macchine operatrici specializzate per l’esbosco del legname e delle ramaglie per una larghezza di circa 6 metri su ogni argine. Questo ha permesso il recupero dell’originale sezione idraulica del torrente mediante opere di dragaggio e rimodellazione argini. Lungo l’asta del torrente di Via Sauro è stato rivisto il sistema di griglie rimuovendo quella attuale e sostituendola con due briglie poste a monte della condotta. Questa modifica dovrebbe quindi avere rimosso il rischio di esondazione della roggia stessa.