Le lucine e gli eventi trainano il turismo di Natale a Laveno Mombello

Una carrellata di eventi per vivere la magia del Natale, ma anche l’occasione per vivere uno dei luoghi più belli del Varesotto. Laveno Mombello è una delle mete più gettonate durante le festività natalizie grazie alle diverse occasioni di cultura, svago e divertimento che offre ai visitatori del Lago Maggiore. La crescita dei contagi da Covid19, infatti, ha chiesto dei cambi di programma all’ultimo momento. Ha visto l’annullamento di alcuni concerti all’aperto per le nuove normative e, con tutta probabilità, ha limitato il potenziale afflusso di turisti. Una prima fotografia del periodo però, sottolinea come la situazione d’emergenza non ha comunque intaccato un bilancio che ad ora può comunque considerarsi positivo.

«La nostra politica è stata quella di investire in eventi e occasioni per i cittadini e i turisti, sempre nel rispetto delle normative del Governo, della Regione e avendo fiducia nel buon senso dei cittadini», ha sottolineato l’assessore alla cultura Mario Iodice. Il programma di eventi dedicati al Natale è iniziato il 3 dicembre e si concluderà il 9 gennaio.

«In un periodo di notizie nefaste legate alla pandemia, abbiamo comunque pensato di rilanciare in cultura e bellezza, due terapie che fanno bene ai cittadini e alla collettività. Ovviamente, ogni evento, è stato organizzato rispettando le normative e pensando alla sicurezza dei nostri concittadini». A far da traino ai concerti, al racconto di fiabe per bambini o altro, sono state sicuramente le Lucine di Natale, la ruota panoramica, la pista di pattinaggio e il tradizionale Presepe Sommerso (qui gli eventi in programma nei prossimi giorni).

«Il villaggio delle Lucine è stato sicuramente un traino importante per permettere a molti di venire sul Lago Maggiore e scoprire le diverse attrattive organizzate, ma anche la bellezza del posto», continua Iodice. L’accentuarsi del turismo di prossimità ha probabilmente fatto il resto. «Sono diversi, anche stranieri, i turisti che hanno scelto di soggiornare a Laveno per più di una notte e questo era uno dei nostri obiettivi. E anche i commercianti si sono dimostrati contenti». Iodice spiega che, nonostante tutto, anche quest’anno francesi e tedeschi non sono mancati, ma si sono visti anche molti piemontesi, toscani ed emiliani.

A confermare il buon afflusso di turisti e visitatori è anche Fabio Betti, organizzatore delle Lucine di Natale. «Siamo a circa 58mila visitatori e dovremmo arrivare vicini all’obiettivo prefissato di 65mila – racconta -. La pandemia ha certamente influito, molte persone hanno rinviato la loro visita, regalato i loro biglietti ad amici o parenti nel momento in cui non potevano venire, ma le visite sono state costanti. Abbiamo avuto visitatori dal basso Varesotto, soprattutto Busto Arsizio e e Saronno e molti dall’hinterland, Como, Milano, Novara e ancora da Firenze, dal Canton Ticino». Le Lucine di Natale resteranno aperte fino al 9 gennaio (su prenotazione), così come le altre attrattive sul Lago e la mostra di presepi al Midec, il Museo Internazionale del Design Ceramico che sta riscuotendo un alto numero di visitatori.

Intanto, l’amministrazione comunale è già al lavoro per programmare gli eventi del 2022, sempre con l’obiettivo di rilanciare il territorio e le sue bellezze. «Vorrei riproporre la formula dei festival, partendo da quello della Meraviglia che affronterà diversi temi, dalla scienza, alla musica, all’arte. Posso già anticipare che a marzo ospiteremo il convegno nazionale dell’acqua della Società italiana di medicina ambientale. E ancora, avremo la settimana dell’Heritage Week con Assocastelli, ospiteremo alcuni eventi in accordo con il Ccr di Ispra e legati alla Comunità Europea. E molto altro». L’obiettivo poi, è arrivare alla prossima estate con l’apertura dell’Ufficio Turistico e un professionista che si occupi di marketing territoriale per cui è stato bandito un concorso.