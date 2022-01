Le pagelle del Varese: Mamah entra e la decide, ma la vittoria viene dalla panchina

Il Varese vince 2-1 contro la Lavagnese grazie al gol di Mamah al 90′ ma a una reazione di carattere dopo il pari subito una disattenzione. La difesa torna a subire gol su azione, Trombini subisce il primo gol su azione del suo campionato, ma a fare la differenza sono i cambi di mister Ezio Rossi, che nel finale danno energie extra alla squadra e permettono di gioire per 3 punti che fanno morale e confermano i bincorossi al secondo posto.

LE PAGELLE

TROMBINI 6: Gara da quasi disoccupato ma subisce il primo gol su azione del campionato

PREMOLI 6,5: Fa di tutto, dal difensore all’incursore. Prestazione di grande spessore

MONTICONE 6,5: La difesa biancorossa non soffre quasi mai. Due assist “quasi” casuali

MAPELLI 6,5: L’ammonizione gli farà saltare la trasferta di Fossano ma anche oggi è un fattore in difesa

Pastore 6,5: Mamah segna il gol partita ma lui è il simbolo del carattere di questa squadra. Lotta, un po’ pasticcia, ma non tira mai indietro il piede

FOSCHIANI 6,5: Un’altra prova positiva per il giovane laterale. Non strappa ma si fa trovare sempre attento

D’ORAZIO 6,5: È allo stesso tempo mediano e regista, poche volte è fuori posizione

DISABATO 6,5: Qualche passaggio sbagliato ma sul terreno rovinato del “Franco Ossola” non è facile fare meglio. L’ardore non manca

A. BAGGIO 5,5: In difficoltà nel primo tempo e principale colpevole sul gol della Lavagnese. Rientrava dopo un lungo stop, c’è tempo per trovare la forma migliore

Marcaletti 6: Esordio stagionale dopo il lunghissimo infortunio al ginocchio. Entra senza timore e si prende anche un calcione

PIRACCINI 6: Ormai gli avversari lo marcano a uomo, capendo la sua importanza nel gioco biancorosso. Si fa vedere a sprazzi ma non sfigura

CAPPAI 6,5: Ci mette lo zampino sul gol di Mamah con una furbizia che apre la strada al compagno di reparto. Il Varese avrà gran bisogno di lui per questo girone di ritorno

MINAJ 6: Qualche accelerazione delle sue ma anche oggi sbaglia un gol fattibile

Parpinel 6: Non ha molto lavoro in difesa, deve giusto gestire un paio di rilanci

DI RENZO 6,5: Tanto lavoro per la squadra che lo porta spesso a non essere nel punto dove il 9 dovrebbe essere. Ma segna – quasi per sbaglio – e questo è importante

Mamah 7: Anche questa volta tocca a lui togliere le castagne dal fuoco e decidere la gara. Nono gol in campionato e l’impressione che il meglio debba ancora venire