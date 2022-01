Le pagelle della Pro Patria: difesa goffa, Pierozzi segna ma Ferri ruba la scena

La rabbia per il pareggio regalato al Piacenza ma anche la motivazione e la convinzione che la strada per la salvezza sia quella giusta, nonostante due errori goffi della difesa. Le pagelle della Pro Patria contro il Piacenza, nella sfida terminata 2 a 2:

CAPRILE 6: Una buona uscita, poi la doppia beffa su cui non può fare nulla. Ancora una volta sfortunato e incolpevole

MOLINARI 6: È vero, ha fatto prestazioni migliori, in cui dava un contributo prezioso anche in impostazione, ma riesce ad annullare Raicevic prima e Dubickas poi. Ancora una volta solido

BOFFELLI 5: Partita macchiata in un secco per un fallo di mano sanguineo: il braccio è molto largo e il rigore è sacrosanto. Rientrava da uno stop ma non lo ha dato a vedere

VAGHI 6,5: Terzino destro adattato a centrale a tre, Prina lo schiera per la prima volta da titolare e lui ripaga con una partita attenta

PIEROZZI 7,5: In attacco, in difesa, a centrocampo, e a rete. Secondo gol consecutivo e qualche bella giocata per mandare a rete i compagni, o aiutarli nelle retrovie. Colapesce cantava: “totale”

66’ BRIGNOLI 6: Entra con la squadra in emergenza e gli tocca il lavoro sporco, oggi non riesce a mettersi in luce come quando gioca da mezzala di inserimento

GALLI 7: Tra le mezzali è quella che si affaccia meno nell’area del Piacenza, quando lo fa gli dei del calcio lo premiano per tutto il lavoro sporco e gli concedono un gol più facile di un rigore. Bravo a farsi trovare pronto

NICCO 6,5: Non è il regista della squadra, in fase difensiva dà una grossa mano dietro, quando ha la palla si allarga un pochino nella sua posizione. La partita è dispendiosa e un po’ di brillantezza viene meno nel finale

FERRI 7: Ha vent’anni, polmoni e forze fresche che dona con generosità alla squadra. Protagonista su entrambi i gol, cross al bacio per Pierozzi e pallone recuperato e poi imbucato per Piu in occasione del momentaneo 2 a 1

89’ FIETTA SV: In 4 minuti ha il compito di toccare i palloni bollenti che passano dal centrocampo. A momenti manda il Piacenza in porta per il 3 a 2 ma la squadra rimediare all’errore

PIZZUL 5: Come per Boffelli, partita rovinato da un intervento un po’ goffo. Si gira e il pallone gli finisce sul piede, sfortunato.

GHIOLDI 6,5: Nello stesso ruolo, non suo, che Prina gli aveva chiesto a Sesto San Giovanni. Questa volta però va molto meglio e con Piu e Ferri l’intesa è vincente

72’ PARKER 6: Non parte da titolare, con ogni probabilità non è al massimo della forma ma riesce a fare qualche nello scambio con Piu e una giocata a campo aperto

PIU 6,5: Fa girare molto bene la squadra davanti, non trova il gol ma fa fruttare il 2 a 1 grazie a un guizzo nell’area piccola. Cento secondi dopo viene murato da Pratelli