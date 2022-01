Le pagelle di Varese – Caronnese: Pastore il miglior biancorosso, Putzolu anima rossoblu

Il Varese si prende il primi tre punti del 2022 superando 2-0 una Caronnese tosta ma che paga un paio di disattenzioni in difesa. Migliore in campo in casa biancorossa Pastore, che prende una traversa in apertura e poi è autore di una gara di grande carattere. Tra i rossoblu è Tommaso Putzolu il più positivo.

LE PAGELLE DEL VARESE

TROMBINI 6,5: Come dice mister Rossi riesce a rendere più facili anche le parate difficili. Sempre sul pezzo

PREMOLI 6,5: Parte in difesa, termina in mediana sempre con la stessa attenzione e concentrazione

MONTICONE 6,5: Prende le misure presto all’attacco avversario e concede il minimo possibile

MAPELLI 6,5: Come per i compagni di reparto non si distrae mai e ribatte colpo su colpo agli attacchi avversari

FOSCHIANI 6,5: Altra prova maiuscola del laterale classe 2003, un valore aggiunto per la squadra

DISABATO 6,5 Sul campo rovinato del “Franco Ossola” deve lasciare il fioretto e prendere la sciabola. Fa legna e sbaglia poco

Parpinel 6: Dentro nel finale per rinforzare la difesa, entra con il giusto piglio

D’ORAZIO 6,5: Sempre nel posto giusto. Non si vede ma si sente eccome

Gazo 6: Un rientro importante per lui in prima persona e per la squadra

TOSI 6: Sulla sinistra parte con buona lena e tanto spazio, poi cala

A. Baggio 6,5: Si fa trovare pronto e non sbaglia quasi nulla nei minuti giocati

PIRACCINI 6: Qualche errorino di troppo, non riesce a farsi valere come al solito in fase propositiva

Cantatore 6: Nel finale aiuta la squadra a portare a casa la vittoria

MINAJ 6: Qualche strappo ma anche un paio di errori di troppo. Prova comunque positiva

PASTORE 7: Il migliore per voglia e carattere in campo. Non si fa vedere solo in attacco, con la traversa che gli nega il gol, ma anche in copertura con aiuti importanti per i compagni

Di Renzo 6: Non sembra entrare nel migliore dei modi, ma quando è il momento gestisce al meglio il pallone, si prende il rigore e chiude la gara

LE PAGELLE DELLA CARONNESE

ANSALDI 5,5: Non perfetto in occasione del gol di Mapelli

COGHETTO 5,5: Soffre la spinta del Varese e fatica a prendere le misure

Cretti 6: Dentro nella ripresa, fa un paio di cose apprezzabili

ARPINO 6: Lotta come un leone, prende una brutta botta al naso ma regge fino alla fine

COSENTINO 6: Ci mette fisico e grinta per contrastare i biancorossi

DE LUCCA 6: Sulla sinistra gioca una buona gara, equilibrata e sicura. Spende un giallo da veterano

DIATTA 5,5: Tanta corsa, spesso però a vuoto. Non riesce a dare concretezza alla sua prestazione

VERNOCCHI 6: Gioca tanti palloni ma ne sbaglia anche una buona quantità

F. ESPOSITO 5,5: Qualche buona giocata, ma serve di più per entrare nel cuore della Caronnese

Boschetti s.v.: Dentro nel finale, pochi palloni

R. ESPOSITO 6,5: Scalda i guantoni a Trombini con un paio di mancini

BALLGJINI 6: Prova a infastidire la difesa del Varese con il suo fisico. Tanta lotta ma poca concretezza

PUTZOLU 6,5: Parte da ala, finisce da difensore. Anima di questa squadra, è l’ultimo a gettare la spugna