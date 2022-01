“Le politiche ambientali del comune di Varese stanno migliorando fortemente la situazione dell’inquinamento”

Sullo studio dell’Università dell’Insubria che correla l’inquinamento della città di Varese con la maggiore incidenza da Covid, il comune di Varese non dà risposte dirette: «Per quanto riguarda lo studio ho bisogno di qualche elemento in piu per entrare nel merito della risposta» spiega infatti l’assessore all’ambiente e sostenibilità del comune di Varese Nicoletta San Martino.

Per quanto riguarda il lavoro dell’ amministrazione l’assessore è invece più esplicita: «Le politiche messe in campo dal comune di Varese in tema di sostenibilità ambientale hanno portato ad avere nel 2021 soltanto 15 giorni di superamento delle soglie di inquinamento a fronte di un limite previsto dalla normativa italiana ed europea di 35. Questo risultato è il frutto di scelte che si stanno portando avanti: temi come la riqualificazione e l’ efficentamento degli edifici, gli incentivi per sostituire caldaie obsolete, oltre alle tante azioni per indirizzare verso una mobilità più sostenibile come bus ibridi, park&bus, il bike sharing, insieme ad azioni con un risvolto anche educativo come il pedibus per i bambini delle scuole primarie, sono tutte azioni che puntano a migliorare sempre di più la qualità dell’aria che respiriamo e quindi della vita di ognuno, attraverso il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei cittadini verso l’utilizzo del trasporto pubblico o, in alternativa, di una mobilità non inquinante».