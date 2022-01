“Lega Giovani dei laghi” e “Bambini Sereni” portano doni ai bimbi dell’orfanotrofio di Comabbio

L’associazione Bambini Sereni, il cui presidente è Marilena Cunati, ha deciso di collaborare con la Lega Giovani dei Laghi per consegnare dei panettoni ai bimbi senza una famiglia. Un dono inaspettato per i bimbi dell’orfanotrofio di Comabbio, che ha visto la repentina consegna in occasione dell’Epifania.

«La cosa che fa più piacere è che il territorio si è nuovamente mosso per aiutare chi è in difficoltà e non si potevano dimenticare i bambini, la nuova generazione che sarà il nostro futuro» – dichiara soddisfatto il coordinatore della Lega Giovani dei Laghi Riccardo Papini.

Continua Papini dicendo: «Ancora una volta la politica è stata accantonata, come era successo con la raccolta benefica di Mesenzana, perché in questi casi conta fare del bene e se fatto da ragazzi giovani meglio ancora. Mi ha inoltre sorpreso positivamente la richiesta di collaborazione di Marilena Cunati con la nostra piccola realtà: ancora una volta dimostriamo come la pragmaticità e la coerenza delle nostre azioni sia ben vista dal tessuto vivo dei nostri comuni».

«Bambini Sereni è un’associazione nata nel 1999 dal Comitato Progetto Chernobyl di Sumirago. Il nostro obiettivo è aiutare in qualunque modo i più piccoli, di qualsiasi provenienza etnica e culturale» – dice orgogliosa Marilena Cunati, presidente dell’associazione. «A novembre dello scorso, ad esempio, abbiamo donato, con fondi raccolti in proprio, dell’attrezzatura medica al reparto di pediatria dell’ospedale di Tradate» chiosa Cunati.

Concludono Papini e Cunati dicendo che «la ricorrenza dell’Epifania è stata scelta in modo simbolico al fine di ricordare e mantenere vive le nostre tradizioni culturali, ricordando che il 6 gennaio storicamente sono giunti i Re Magi da Gesù per consegnare i doni: i panettoni speriamo possano portare un sorriso e addolcire l’ultima festa del ciclo natalizio».