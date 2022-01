Legnano ricorda i lavoratori deportati della Franco Tosi con sette pietre d’inciampo

Momento nuovo della cerimonia che si ripete annualmente nella fabbrica legnanese la collocazione delle pietre d’inciampo, con le quali viene mantenuta viva, fisicamente, la Memoria di cittadini deportati nei campi di concentramento e di sterminio nazisti che non hanno fatto ritorno alle loro case. Il progetto legnanese è firmato dall’ANPI per ricordare gli operai mai più tornati nelle loro case dopo la deportazione del gennaio 1944.

Per impegni in ambito europeo, non ha potuto essere presente, come annunciato nei giorni scorsi, il ministro Andrea Orlando. E’ stato letto un suo messaggio carico di vicinanza e di partecipazione all’evento

Il discorso del sindaco di Legnano, Lorenzo Radice

Il testo dell’intervento di Primo Minelli, presidente ANPI