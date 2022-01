L’elezione del Presidente della Repubblica: comincia il voto in aula

Lunedì 24 gennaio è il giorno di inizio delle elezioni del Presidente della Repubblica, un momento solenne che di norma di tiene ogni sette anni e che oggi è chiamato ad individuare il successore del Presidente Sergio Mattarella. Si tratta di un’elezione indiretta, ovvero una consultazione che non coinvolge i cittadini ma i cosiddetti “grandi elettori”: i parlamentari e i delegati regionali. L’inizio è fissato per le ore 15.

In tutto si tratta di 1009 persone che, a causa delle precauzioni imposte dall’emergenza pandemica, saranno chiamate ad esprimere la propria preferenza a turni. Ci sarà una sola votazione al giorno e per i grandi elettori positivi al virus è stato allestito un seggio speciale in un parcheggio adiacente alla Camera.

Nella votazione può essere eletto qualunque cittadino con più di cinquant’anni che abbia diritti civili e politici. Nei primi tre scrutini è necessario avere la maggioranza qualificata: 673 voti. Dal quarto scrutinio invece è sufficiente quella assoluta, cioè il cinquanta per cento più uno, 505 voti.

La diretta della giornata

Gli incontri fuori dall’aula: durante il pomeriggio, fuori dalla sede di voto, si sono svolti diversi incontri fra i leader. Si segnala in particolare quello tra il leader leghista Salvini e il Pd Enrico Letta. Un inocntro che si è detto “cordiale” e che sembrerebbe aver aperto un dialogo tra le due forze politiche. Lo stesso Salvini ha poi incontrato il leader del Movimento s Stelle Giuseppe Conte.

Ore 16.20: Si è conclusa la prima chiama dei senatori. Inizia quindi la seconda chiama, sempre dei senatori.

Il voto a Cartabia: “Noi di +Europa e Azione abbiamo deciso di votare fin dal primo scrutinio la ministra Marta Cartabia. Non parteciperemo al rito della scheda bianca che è semplicemente un tatticismo per coprire il fatto che i grandi partiti non hanno ancora trovato un accordo. Dopo tanto blaterare di donne, una donna competente c’è e noi la votiamo convintamente da subito”. Lo dichiara la senatrice di Più Europa, Emma Bonino entrando a Montecitorio.

Umberto Bossi il primo a votare: Il fondatore della Lega, è stato il primo dei grandi elettori a rispondere alla chiama e a depositare la scheda nell’urna (immagini dalla diretta del Tg1).

Il senatore varesino Stefan Candiani in diretta dalla Camera:

Gli orari delle prime due sedute: Le sedute di oggi e domani, martedì 25 gennaio, avranno inizio alle ore 15. A partire da mercoledì 26 gennaio, e fino alla proclamazione del nuovo presidente, le sedute sono convocate per le ore 11.

I PARTITI DELLA SCHEDA BIANCA: secondo le anticipazione delle indicazioni uscite dagli incontri dei partiti voteranno scheda bianca in questo primo turno di elezioni: M5S, PD, Lega, FI, FDI, IV, CI, LEU.

LA LEGA VOTERA’ SCHEDA BIANCA: La Lega voterà scheda bianca. È l’indicazione emersa durante la riunione con Matteo Salvini in corso alla Camera. “Confermeremo di essere seri e responsabili” ha detto il leader del partito.

Sostituito il deputato deceduto: Sarà Maria Rosa Sessa detta Rosella a subentrare al posto di Enzo Fasano, il deputato di Forza Italia, morto ieri. Sarà così ripristinato, a partire da domani, il quorum di 1009 elettori.

Il regolamento per il voto dei parlamentari in quarantena: I senatori, i deputati e i delegati regionali che si trovino in isolamento o quarantena causa Covid potranno esercitare il diritto di voto in una postazione allestita al di fuori dell’Aula ma, comunque, in un’area esterna di pertinenza della Camera, sita in Via della Missione e, dunque, rientrante nella sede della Camera stessa. In tale area potranno accedere, oltre agli elettori che -entro la giornata di ieri, domenica 23 gennaio – hanno avanzato apposita richiesta, allegando la certificazione medica prescritta, anche coloro al quali, a seguito della rilevazione agli ingressi di una temperatura superiore a 37,5 gradi, siano risultati positivi al conseguente tampone antigenico.

