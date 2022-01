Lella Costa al Teatro Sociale di Busto con “La vedova socrate”

Appuntamento al Teatro Sociale di Busto Arsizio per martedì 18 gennaio, alle ore 20.45 con lo spettacolo “La vedova socrate” di Franca Valeri, da “La morte di Socrate” di Friedrich Dürrenmatt, con Lella Costa, regia Stefania Bonfadelli (produzione Centro Teatrale Bresciano, 2020).

Un passaggio di testimone epocale fra due fedeli amiche del Teatro Sociale: Lella Costa raccoglie l’invito di Franca Valeri, grande matriarca del teatro italiano scomparsa nell’estate del 2020, a interpretare “La vedova Socrate”, il testo da lei scritto e interpretato la prima volta nel 2003. Un concentrato di ironia corrosiva e analisi sociale, rivendicazione disincantata e narrazione caustica. Liberamente ispirato a “La morte di Socrate” di Friedrich Dürrenmatt, il monologo è ambientato nella bottega di antiquariato e oggettistica di Santippe, la moglie del filosofo tramandata dagli storici come una delle donne più insopportabili dell’antichità. Nello spettacolo la donna si sfoga per tutto quello che le hanno fatto passare gli amici di Socrate come Aristofane, Alcibiade ma soprattutto Platone, il principale bersaglio polemico dello spettacolo. Neanche la vedovanza le toglie il diritto di emanare un giudizio onesto sul comportamento dei mariti. Non serve, dice, indagare sulla vera natura del proprio uomo, basta accettarlo così com’è da vivo e da morto; d’altronde, «la morte di un marito è un così grande dolore che nessuna donna ci rinuncerebbe».

I biglietti per questo appuntamento della rassegna “Com.x” del cartellone del Teatro Sociale, con il sostegno di BancaStato, sono ottenibili da subito presso l’InfoPoint Bellinzona (Piazza Collegiata 12, tel. 091 825 48 18), sul sito www.ticketcorner.ch e presso tutti i punti vendita Ticketcorner.