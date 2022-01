L’Epifania a Varese e nel Varesotto: gli eventi del 6 gennaio 2022

Sarà un’Epifania con qualche restrizione a causa del Covid e, anche se con molte differenze rispetto all’anno scorso, ci si dovrà un po’ accontentare. Molti eventi sono stati annullati o potrebbero subire variazioni, ma è ancora possibile vivere la magia di questo periodo, tra parchi illuminate, mostre da vedere, novità al cinema e passeggiate tra le bellezze del territorio. E poi, il 6 gennaio, in alcuni paesi, è in arrivo la Befana con dolci e caramelle per i più piccoli.

Vi consigliamo di verificare se gli appuntamenti segnalati sono confermati tramite gli organizzatori.

I CAMMELLI DI PASTA SFOGLIA

Dolce tipico di Varese e del Varesotto, si può gustare liscio o farcito e non può mancare sulle nostre tavole. La sua origine resta misteriosa, ma è certamente molto antica.

UN GIRO TRA LE LUCINE

A Varese è possibile percorrere le vie del centro illuminate. In Corso Matteotti si respira la magia del Natale e Via San Martino ci sono delle speciali luci che vi faranno venir voglia di cantare. I Giardini Estensi invece, offrono lo scenografico spettacolo di migliaia di luci allestite in tutto il parco. Una meraviglia capace di stupire grandi e piccini.

Magico e sorprendente anche il Sacro Monte di Varese. Il borgo è stato illuminato grazie alla volontà dei residenti e all’aiuto di moltissime persone e realtà. Uno spettacolo tutto da ammirare, dal tramonto in poi, magari dopo aver raggiunto la cima dopo una bella camminata sulla via Sacra.

A proposito del Sacro Monte di Varese, il 6 gennaio è in programma la visita guidata alla terza cappella della natività. Per la festa dell’Epifania, Archeologistics apre eccezionalmente la cappella seicentesca che ospita il presepe con le statue attribuite a Francesco Silva. Ritrovo alle 15, prenotazione obbligatoria. – Le informazioni

Sempre al Sacro Monte di Varese è in programma anche un appuntamento in musica. Giovedì 6 gennaio, alle 18 nel santuario, l’orchestra da camera Sacro Monte, diretta dal M° Giovanni Conti, proporrà un concerto con musiche di Georg Friedrich Händel e Vincenzo Manfredini, con il soprano Francesca Lombardi Mazzulli e Nicola Bisotti all’organo. – Le informazioni

Per gli amanti dello sport segnaliamo un appuntamento a Gavirate. Ciclovarese, l’associazione che promuove il ciclismo cicloturistico e giovanile nella provincia di Varese, ha invitato i ciclisti ad una pedalata spontanea attorno al lago di Varese con partenza presso l’Antichità Binda, in via Garibaldi 9 a Gavirate. – Le informazioni

A Porto Ceresio è stata allestita la pista di pattinaggio su ghiaccio. Sempre Porto accoglie i visitatori con uno spettacolo di luci e colori sulla passeggiata del lungolago che fiancheggia il borgo antico, mentre è visibile il tradizionale Presepe Sommerso.

A Laveno Mombello ci sono le famose Lucine di Natale. Aperte fino al 9 gennaio, su prenotazione al sito www.lucinedinatale.it. Sempre a Laveno Mombello è possibile percorrere tutto il lungolago in uno scenario unico, ammirando il Lago Maggiore e il porto, fino al suggestivo e tradizionale Presepe Sommerso ai tre campanili illuminati in piazza. Aperta la ruota panoramica, e la pista di pattinaggio sul ghiaccio.

ESCURSIONI IN FAMIGLIA

LAVENA PONTE TRESA – La Befana guida le famiglie alla scoperta dei mulini del Parco dell’Argentera. Il progetto Piambello dal vivo propone una camminata gratuita per famiglie il 6 gennaio, con la guida Antea Franceschin, attori teatrali e la magia dell’anziana signora – Come partecipare

FAVOLE PER L’EPIFANIA

LAVENO MOMBELLO – Sulla pista di pattinaggio è in programma un appuntamento speciale per i più piccoli la mattina del 6 gennaio. Alle 11 e 30 appuntamento con “Storie di Natale sul ghiaccio” e il racconto de “Lo Schiaccianoci”.

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – Giovedì 6 gennaio alle ore 16.15, all’auditorium, è in programma lo spettacolo per bambini “Lettera a Babbo Natale“, a cura di Martin Stigol di Progetto Zattera Teatro. – Lo spettacolo

VARESE: bambini al cinema per l’Epifania con La freccia azzurra, film d’animazione ispirato all’omonimo racconto di Gianni Rodari dedicato alla Befana. Sarà proiettato giovedì 6 gennaio alle 15 al Cinema Nuovo. – Il film

CAIRATE – Il Circolo la Famigliare Felice Cavallotti ha organizzato una giornata speciale. Si comincia nel pomeriggio di giovedì 6 gennaio alle 15.30 con le letture per bambini dedicate alla Befana a cura di Laura Orsolini, in collaborazione con la libreria Millestorie di Fagnano Olona. Seguirà l’arrivo della magica anziana signora. – Le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Laboratori per bambini a Busto Arsizio. L’iniziativa promossa dal Comitato commercianti si svolgerà in centro, sotto i portici di via Montebello lunedì 3, martedì 4 e mercoledì 5 gennaio dalle ore 15 alle 18 – Le informazioni

LE MOSTRE

VARESE – Al museo di Villa Mirabello, c’è una mostra interattiva dedicata alle civiltà delle palafitte, dal titolo “l’Isolino Virginia e i laghi varesini tra 5600 e 900 a.C.”. Visitabile secondo il consueto orario, dal martedì alla domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00. L’ingresso intero di 5 euro, consentito solo con il possesso del green pass, comprende la visita sia del Castello di Masnago che di Villa Mirabello ed è gratuito per tutti i minori di 18 anni.

VARESE – Al Castello di Masnago è visitabile la mostra “Giappone: disegno e design. Dai libri illustrati Meiji ai manifesti d’arte contemporanea”, ma anche la mostra dedicata allo scrittore Piero Chiara.

VARESE – Il Museo Castiglioni, oltre ad un affascinante viaggio tra archeologia ed etnologia, è in corso fino al 6 gennaio 2022 la mostra “Contaminazioni. Un’artista per un Museo”: l’arte africana, attraverso i quadri dell’artista torinese Marina Tabacco. Tutte le informazioni sono consultabili su www.museivarese.it.

GALLARATE – Al Museo Maga, è possibile visitare la mostra “Impressionisti. Alle origini della modernità” che presenta oltre 180 opere dei maggiori esponenti dell’Impressionismo, da Courbet a Pissarro, da Degas a Manet, da Monet a Renoir, da Cézanne a Sisley, a molti altri ancora, provenienti da collezioni private italiane e francesi e da alcune importanti realtà museali italiane.

PRESEPI



GEMONIO – A Gemonio è aperto il presepio artistico che da oltre trent’anni viene allestito nell’antica chiesa di San Pietro. Aperto sabato, domenica e festivi – Leggi

OLGIATE OLONA – Sono una cinquantina i presepi che si possono ammirare alla mostra-concorso organizzata dalla Pro Loco e giunta ormai alla 23esima edizione. Nella chiesa dei Santi Innocenti (nel cortile del palazzo comunale). Il 6 gennaio è prevista la premiazione e l’arrivo della Befana. – Leggi

VENEGONO SUPERIORE – I Missionari Comboniani festeggiano con un presepio speciale i 100 anni della loro presenza nel castello di Venegono Superiore. Il presepio può essere visitato fino al 7 gennaio tutti i giorni, poi dall’8 al 31 gennaio solo il sabato e la domenica – Leggi

CERRO DI LAVENO MOMBELLO – Al Midec, Museo Internazionale di Design Ceramico è possibile vedere la mostra di Presepi con opere provenienti da tutto il mondo, realizzate in varie epoche e da diversi artisti. Di particolare rilevanza, un’opera di Andy Warhol: un presepe realizzato in policromia, di grande effetto, creato con una personale idea artistica, una forma scultorea che ben rappresenta il pensiero dell’artista.

LE USCITE AL CINEMA

Al cinema è possibile vedere il film “L’eroe”, il nuovo film del regista Asghar Farhadi, due volte Premio Oscar con “Una separazione” e “Il cliente”, vincitore del Grand Prix Speciale della Giuria al Festival di Cannes 2021. Candidato come miglior film internazionale al Golden Globe ed al premio Oscar 2022.

Nelle sale anche la pellicola “Illusioni”, tratto dal capolavoro di Honoré de Balzac, una commedia umana con un cast eccezionale. I Manetti Bros presentano la loro versione di “Diabolik”. Sempre sul tema fumetti e supereori esce anche il nuovo “Spiderman – No way home”. Per la serie cartoon c’è “Sing 2”, mentre è ancora nelle sale il film “House of Gucci”.

La programmazione dei film nei cinema di Varese e del Varesotto